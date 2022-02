Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân lên đường thăm Singapore

Chủ tịch nước và phu nhân lên đường thăm Singapore (Ảnh minh họa: TTXVN).

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trong chuyến đi này có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng…

Bộ Ngoại giao cho biết, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore những năm qua phát triển tích cực. Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì trao đổi đoàn, thư/điện mừng/thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội không ngừng được mở rộng. Hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Đánh giá về chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam khẳng định, sau 2 năm các hoạt động ngoại giao trực tiếp ở khu vực bị gián đoạn bởi đại dịch, các nhà lãnh đạo Singapore mong muốn sớm được đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore, để tái khẳng định tình hữu nghị, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược.

Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có khoảng 13.000 người, gồm 4 thành phần chính: Học sinh, sinh viên (khoảng 7.000); nghiên cứu sinh, trí thức (khoảng 1.000); cô dâu Việt (khoảng 2.500); lao động (khoảng 2.500).

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Về hợp tác thương mại, mặc dù chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Ước tháng 1/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 783,9 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Về đầu tư, tính đến tháng 2/2022, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ 6 (theo số liệu năm 2019). Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam - Singapore đã khôi phục chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước với tần suất thỏa thuận là 14 chuyến/tuần cho mỗi bên (tần suất khai thác thực tế trong thời gian tới theo nhu cầu mỗi nước).