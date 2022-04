Chủ tịch nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sáng 10/4, tức mùng 10/3 âm lịch, tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), UBND tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau phần đọc Chúc văn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng (Ảnh: Mạnh Quân).

Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho du khách thập phương tham dự.

Công an tỉnh Phú Thọ huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.

Nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng tham gia dâng hương (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ dâng hương diễn ra từ 7-9h sáng. Du khách đến Đền Hùng vào thời điểm này có thể dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ để tránh tình trạng đông đúc, chen lấn xô đẩy.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (Ảnh: Mạnh Quân).

Vào chiều 9/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trong quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Dòng người dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại khu vực Đền Thượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, những ngày qua đã có hàng vạn người dân tìm về Đền Hùng để dâng hương.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế- xã hội đang thích ứng linh hoạt với đại dịch và thời tiết năm nay ủng hộ nên nhiều gia đình đã tìm đến Đền Hùng trong các ngày nghỉ lễ.

Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng các kịch bản đón du khách về với Đền Hùng bái Tổ. Các biện pháp phòng chống dịch được ứng dụng đồng bộ, người dân khi về với Đền Hùng được khuyến cáo đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt, năm nay, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt bởi tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.