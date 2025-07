Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm việc với 36 xã, phường ở TPHCM

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì đã kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Phú An.

Tham dự còn có ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TPHCM. Tại đây, ông Được đã hỏi thăm người dân làm thủ tục hành chính tại phương, đồng thời quan tâm và hỏi thăm nhiều cán bộ đang làm việc tại trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 3 từ trái qua), kiểm tra tại phường Phú An (Ảnh: Phạm Diện).

Phường Phú An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú An, phường Tân An và các khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An. Phường Phú An có diện tích tự nhiên 36,796km2 và quy mô dân số là 53.936 người.

Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Phú An đã trang bị sẵn các trang thiết bị, máy tính, máy scan. Bên cạnh đó, phường cũng bố trí hai bàn để các tình nguyện viên hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú An, từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An, TPHCM đã tiếp nhận hơn 410 hồ sơ, hầu hết đã trả kết quả.

Ông Nguyễn Văn Được hỏi thăm cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An (Ảnh: Phạm Diện).

Đại diện UBND phường Phú An kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, phường này cũng kiến nghị thành phố có hướng dẫn thống nhất về bộ nhận diện trung tâm phục vụ hành chính công, bảng tên... để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Sau khi kiểm tra tại phường Phú An, ông Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác sẽ tiếp tục làm việc với 36 xã, phường TPHCM khu vực Bình Dương cũ sau sáp nhập về tình hình kinh tế xã hội và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.