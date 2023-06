Chủ thầu vướng vòng lao lý, nhiều công trình trường học "đứng bánh"

Ba công trình trường học bị đình trệ tiến độ do nhà thầu vướng sai phạm gồm Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Trường THCS Phan Châu Trinh và Trường THCS Lê Quý Đôn, tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Cả 3 công trình trên đều do Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An (Công ty Đại Bình An) thầu thi công.

Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Công Bính).

Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh ở xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình có 3 khu vực đang xây dựng gồm phòng học và bếp ăn tập thể. Công trình đã tô tường, lót gạch nền nhưng chưa được sơn và chưa lắp đặt cửa, thiết bị điện trong phòng.

Công trình này đã "đứng bánh" hơn một năm nay do Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Đại Bình An bị bắt vì liên quan đến vi phạm trong công tác đấu thầu.

Tại công trình này, theo quan sát của phóng viên, trên tường nhiều phòng học xuất hiện chi chít vết nứt dài. Lãnh đạo nhà trường cũng lo lắng về chất lượng công trình.

Bà Lê Thị Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, cho biết đầu năm 2021, huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng thêm cho trường 19 phòng học và khu bếp ăn với tổng kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng.

Công trình khởi công tháng 6/2021, dự kiến tháng 1/2022 hoàn thành. Tuy nhiên thi công đến đầu năm 2022 thì dừng. Nhà trường và phụ huynh lo lắng sự đình trệ này ảnh hưởng việc dạy học trong năm học tới.

Theo bà Nga, trường có 7 phòng học, hơn 400 học sinh. Do học sinh đông nên trường phải chia ca cho học sinh học buổi sáng và chiều. Mỗi buổi học sinh phải học liên tiếp 5 tiết, gây áp lực rất lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Dù trường đã cố gắng tăng tiết nhưng chỉ đạt 30 tiết/tuần, không đảm bảo số tiết dạy theo quy định. Ngoài ra, trường không có phòng dạy chuyên môn nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.

Trường THCS Phan Châu Trinh đang xây dựng dở dang thì phải dừng lại (Ảnh: Công Bính).

Một công trình khác là trường THCS Phan Châu Trinh (xã Bình An). Trường đầu tư xây dựng thêm 4 phòng học và 6 phòng chức năng với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, hiện đã thi công xong phần thô.

Bên trong công trình ngổn ngang vật liệu xây dựng, gỗ chằng chống. Lo sợ nguy hiểm nên Ban Quản lý dự án huyện Thăng Bình (chủ đầu tư) rào tôn xung quanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình thi công vào đầu năm học 2021-2022, đến tháng 5/2022 thì bỏ dang dở đến nay.

Nhà trường chỉ có 19 lớp học đủ giảng dạy cho 738 học sinh, không có phòng học chức năng, thực hành môn sinh học, mỹ thuật, hóa học… Giáo viên chỉ dạy thực hành tại lớp nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

Trường THCS Lê Quý Đôn (Ảnh: Công Bính).

Một công trình trường học dang dở khác liên quan đến chủ thầu Công ty Đại Bình An là trường THCS Lê Quý Đôn tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Công trình này xây dựng thêm 6 phòng làm việc và hội trường với tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng. Trường xây hoàn thiện hơn 90% thì dừng thi công suốt 17 tháng qua.

Ông Hồ Quang Tiến - Hiệu trưởng nhà trường THCS Lê Quý Đôn - cho hay công trình chưa xong ảnh hưởng rất lớn đến công việc quản lý của nhà trường. Hiện phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ chuyên môn gần khu vực giảng dạy học sinh rất ồn ào. Nhiều bộ phận sử dụng chung 1 phòng làm việc chật hẹp.