Chọn đường bay thay thế tránh ảnh hưởng giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan

Cục Hàng không Việt Nam mới có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác đảm bảo an toàn hàng không trong tình hình xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không thường xuyên theo dõi diễn biến xung đột vũ trang giữa 2 nước này để chủ động đánh giá ảnh hưởng tới các đường bay đi, đến và bay qua lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan.

Bên cạnh đó, các hãng bay Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác hiện hành, các đường hàng không để lựa chọn các đường hàng không thay thế (nếu cần thiết), đảm bảo tàu bay khai thác tránh khu vực, đường hàng không, sân bay bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng đảm bảo an toàn khai thác vận tải hàng không trong tình hình xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa (nếu có) hoặc các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các hãng cần kịp thời thông tin tới hành khách trong trường hợp kế hoạch khai thác chuyến bay bị thay đổi bởi xung đột quân sự. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, các hãng hàng không báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời xem xét, giải quyết.

Tại châu Á, vì lý do an toàn, một số hãng hàng không cũng đang đổi hướng hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.

Singapore Airlines cũng đã ngừng bay qua không phận Pakistan kể từ ngày 6/5.

Hãng hàng không EVA Air của Đài Loan (Trung Quốc) đã chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ Vienna.

Thai Airways cho biết sẽ định tuyến lại các chuyến bay đến các điểm đến ở châu Âu và Nam Á,...

Hiệp hội các Hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tác động của xung đột nói trên đối với hoạt động hàng không.