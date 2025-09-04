Chính phủ bàn sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân và hàng loạt luật quan trọng

Ngày 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

Theo chương trình, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; dự án Luật Giám định tư pháp (thay thế); dự án Luật Phòng bệnh; dự án Luật Dân số (sửa đổi); dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Các thành viên Chính phủ cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự án Luật Báo chí (sửa đổi); dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ chính sách dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược.

Dù được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, song theo người đứng đầu Chính phủ, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu và cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung này.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết tâm xây dựng luật theo hướng đổi mới cách làm, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, từ đó huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội khóa XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết.

Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quyền hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, giữa lợi ích của đất nước và của các đối tác.

Thủ tướng gợi ý các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền hay vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.