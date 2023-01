Chiến sỹ công an xã vùng cao âm thầm bám bản ngày giáp Tết

(Dân trí) - Mặc dù năm mới đang cận kề nhưng các chiến sỹ công an xã vùng cao Quang Huy vẫn âm thầm bám bản ngày đêm để đảm bảo cho người dân ăn Tết được vui vẻ, hạnh phúc.

Những ngày cuối năm, chúng tôi về xã vùng cao Quang Huy, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), để đến được bản Suối Gióng cách trung tâm xã 13km phải đi mất gần 2 tiếng bởi có nhiều đoạn đường đất, đèo dốc luôn trơn trượt.

Cơn mưa rả rích ngày giáp Tết càng làm cho không khí lạnh của mùa đông lan tỏa khắp bản, cái rét vùng cao "cắt da cắt thịt" len lỏi khắp cơ thể, nhưng cũng không làm giảm sự nhiệt huyết của các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Quang Huy đi thăm bản, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật để đón Tết Quý Mão trong hạnh phúc, bình yên.

Khi đoàn công tác vừa đặt chân tới bản, ông Giàng A Phua, Trưởng bản Suối Gióng dùng loa phóng thanh cầm tay kêu gọi mọi người tới nhà văn hóa để nghe phổ biến các chủ trương, đường lối, quy định của pháp luật đảm bảo an toàn đón Tết.

Cái bắt tay nồng ấm của Thượng úy Lường Tuấn Trung, Công an xã Quang Huy khi vừa gặp người dân trong bản. Thượng úy Trung chia sẻ, đây là cái Tết thứ 2 anh bám bản cùng người dân vùng cao xã Quang Huy.

Từ cuối năm 2021, công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại địa bàn Quang Huy. Để đến được bản xa nhất của xã có thời điểm các cán bộ chiến sỹ công an phải đi mất gần một ngày.

"Ngày khô ráo đi lại còn đỡ chứ mưa xuống để đến được các bản mất rất nhiều thời gian. Đơn cử như bản Suối Ngang nếu hôm nào mưa phải đi mất gần một ngày vì đường trơn trượt phải bỏ xe lại đi bộ", Thượng úy Trung chia sẻ.

Sau 10 phút kêu gọi bằng loa phóng thanh có khoảng 20 người dân đại diện cho các gia đình sinh sống gần nhà văn hóa tới nghe phổ biến kiến thức pháp luật. Trong lúc chờ đợi, Giàng A Sua (người dân sinh sống tại bản Suối Gióng) cho biết, kể từ khi công an chính quy về xã làm nhiệm vụ đã thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền người dân không được tảo hôn, sinh đẻ có kế hoạch để đỡ khó khăn, vất vả.

Tại buổi phổ biến kiến thức pháp luật, Thiếu tá Bạc Cầm Thứ, Trưởng Công an xã Quang Huy đề nghị người dân không được sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, không sử dụng các chất kích thích, ma túy,...

Người dân trong bản chăm chú nghe vị trưởng công an xã phổ biến các quy định. Khi buổi phổ biến kết thúc, Giàng A Khua (18 tuổi, người dân trong bản) mới lấy vợ chia sẻ, nhờ có những buổi tuyên truyền đã giúp Khua hiểu lấy vợ ở độ tuổi nào đúng quy định của pháp luật.

Giàng Thị Na (33 tuổi) địu con trai thứ 5 tới nghe tuyên truyền, phổ biến. Khi được hỏi về việc có ý định đẻ thêm nữa không, Na lắc đầu nói "nhất quyết không đẻ nữa đâu, đẻ nhiều khổ lắm".

Cô gái H'Mông chia sẻ, do đẻ nhiều con nên cuộc sống bộn bề khó khăn, chỉ đủ ăn, mặc dù Tết đang đến gần nhưng Na vẫn chưa đi mua sắm gì.

Sau khi phổ biến các quy định, chính sách mới tới người dân trong bản, Thiếu tá Thứ và các chiến sỹ đi thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một số hộ mới có người chấp hành án phạt tù trở về địa phương.

Những ngày này, bếp lửa hồng là thứ không thể thiếu tại các gia đình ở xã Quang Huy. Ông Cầm Văn Han, Chủ tịch UBND xã Quang Huy chia sẻ, từ khi công an chính quy về nắm địa bàn đã thể hiện những hiệu quả rõ rệt so với lực lượng công an bản trước đây.

Bên cạnh đó, công an chính quy bám nắm địa bàn rất sát sao để giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

"Từ năm 2021 đến hiện tại, địa bàn xã Quang Huy không xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự như trước đây, điều này thể hiện vai trò bám bản hiệu quả của lực lượng công an xã chính quy", ông Han nói.

Theo ông Giàng A Phua, Trưởng bản Suối Gióng, bản có gần 70 hộ, hơn 300 khẩu, 100% là người H'Mông, hiện bản có hơn 60% thuộc diện hộ nghèo.

Địa bàn xã Quang Huy có diện tích hơn 4.500ha với trên 8.600 khẩu sinh sống ở 22 bản, đây là một trong những xã có diện tích lớn nhất của huyện Phù Yên.