Cận cảnh cuộc diễn tập chống biến chủng Covid-19 mới dịp Tết

(Dân trí) - Sáng 17/1, Sở Y tế TPHCM đã diễn tập việc kích hoạt trở lại Bệnh viện Dã chiến số 13 theo kế hoạch sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh Covid-19.

Đúng 9h, cuộc diễn tập diễn ra tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Theo tình huống giả định được đặt ra, trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 20/1 đến ngày 26/1), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) xác định tại TPHCM đã xuất hiện một biến thể phụ mới của Omicron.

Cũng trong thời gian này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và các bệnh viện đa khoa có số ca mắc Covid-19 tăng gấp 3-4 lần so với thời gian trước đó, hầu hết có triệu chứng và số ca nặng cần thở oxy cũng tăng.

Các nhân viên y tế mặc đồ chuyên dụng trước khi vào ca làm việc.

Những bệnh nhân có triệu chứng Covid nặng sẽ được đưa vào khu vực hồi sức riêng.

Các lịch trình chuyển viện của bệnh nhân được ghi chú kỹ lưỡng.

Trước tình hình dịch bệnh, Ban Giám đốc Sở Y tế lập tức triệu tập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của ngành y tế TPHCM, thống nhất báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM cho kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến số 13 để thu dung và điều trị các trường hợp Covid-19 nặng cần hồi sức tích cực.

Trong ảnh, bệnh nhân được các bác sĩ nhanh chóng đưa vào khu vực chữa trị.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã đồng ý và yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo toàn ngành y tế phối hợp để kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến số 13, với quy mô 100 giường hồi sức tích cực (ICU) trong vòng 24 giờ.

Để thực hiện điều này, trong vòng 24 giờ ngoài 100 giường hồi sức đặt sẵn, cần có đủ 100 máy thở, 100 monitor, 2 máy X-quang di động. Sở Y tế TPHCM đã bổ sung thêm 70 máy thở và 75 monitor từ các Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhân dân Gia định...

Bệnh án của các bệnh Covid-19 sẽ được tải lên hệ thống máy tính. Từ đó các bác sĩ phụ trách tại Bệnh viện dã chiến sẽ họp trực tuyến với hệ thống hỗ trợ tư vấn trực khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để đưa ra pháp đồ điều trị cho bệnh nhân.

Về nhân lực, Sở Y tế xác định để chăm sóc 100 người bệnh nặng phải hồi sức cần có 54 bác sĩ và 108 điều dưỡng, nên điều động nhân lực chuyên môn từ 9 bệnh viện lớn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Y tế tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tăng cường nhân lực phục vụ do Bộ Tư lệnh điều động (dự kiến ít nhất 40 chiến sĩ) và nhân lực đảm bảo an ninh trật tự do UBND huyện Bình Chánh điều động.

Khu vực để các bình oxy tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh).

Phòng hệ thống máy nén hiện đại, đây là "trái tim" cung cấp oxy cho Bệnh viện dã chiến số 13.

Trong ảnh, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM theo dõi buổi diễn tập.

Tùy theo diễn tiến của tình hình dịch, Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ được điều chỉnh quy mô, nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do Covid-19.