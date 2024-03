Chi chít lối mở tự phát "chết người" trên quốc lộ 1.700 tỷ đồng

Từ năm 2018 đến nay, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh về việc người dân ven đường quốc lộ 1 đoạn tránh TP Ninh Bình tự phá bỏ dải phân cách giữa dự án.

Những lối mở tự phát "chết người" trên quốc lộ 1.700 tỷ đồng (Video: Thái Bá).

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình thi công xong, đưa vào sử dụng toàn tuyến từ năm 2018. Sở đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao công trình cho Khu quản lý đường bộ I (Bộ GTVT) quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình, tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường đã xuất hiện nhiều năm qua. Sở đã có nhiều văn bản báo cáo tỉnh, đề nghị các địa phương nơi có tuyến đường đi qua nhưng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Xe tải cỡ lớn ngang nhiên băng qua lối mở tự phát trên đường quốc lộ 1 tránh TP Ninh Bình bất chấp vi phạm luật giao thông (Ảnh: Thái Bá).

Báo cáo của Sở GTVT Ninh Bình nêu rõ, trên đoạn tuyến từ km0+00 đến km12+128 xảy ra tình trạng người dân tự ý phá dỡ bó vỉa, san gạt đất trong dải phân cách giữa (có chiều dài từ 4,5-10m) mở đường ngang không theo quy định làm lối vào, điểm quay đầu xe gây mất an toàn giao thông.

"Thực tế đã có những tại nạn xảy ra do mất an toàn tại các điểm người dân tự ý mở lối đi giữa giải phân cách. Sở đôn đốc nhà thầu khắc phục, hoàn chỉnh hiện trường theo hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, sau khi khắc phục xong, người dân lại tiếp tục phá dỡ bó vỉa, san gạt đất trong dải phân cách giữa để mở đường ngang", lãnh đạo Sở GTVT Ninh Bình nêu rõ.

Bó vỉa, dải phân cách giữa đường bị người dân tháo, san gạt làm lối đi (Ảnh: Thái Bá).

Theo vị lãnh đạo, có thời điểm khi nhà thầu cùng cán bộ của Sở đến hiện trường sửa chữa lại các lối mở tự phát, người dân địa phương còn cản trở, giữ máy móc không cho khắc phục.

Sở đã báo cáo sự việc và UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo về nội dung này từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, người dân các địa phương sống hai bên đường vẫn không chấp hành, chống đối, tiếp tục phá bỏ giải phân cách làm đường đi.

Tình trạng này không thể xử lý dứt điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời, đây cũng là một trong những lý do khiến Sở GTVT Ninh Bình khó hoàn tất các thủ tục, bàn giao công trình cho đơn vị của Bộ quản lý, duy tu bảo dưỡng do công trình chưa hoàn thiện đồng bộ.

Dọc tuyến quốc lộ 1.700 tỷ đồng có cả chục lối mở "chết người" (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến quốc lộ 1 tránh TP Ninh Bình trải dài qua các huyện Hoa Lư, TP Ninh Bình, Yên Mô và TP Tam Điệp, có chiều dài hơn 17km, với số tiền đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Dọc theo tuyến đường, ngoài các điểm sang đường và quay đầu xe được thiết kế cố định, xuất hiện thêm hàng chục điểm người dân tự ý tháo dỡ bó vỉa, san gạt dải phân cách giữa đường để làm lối đi ngang qua đường. Các lối mở này nằm trên địa bàn xã Ninh Mỹ, Ninh Hòa, Ninh Thắng (huyện Hoa Lư), Ninh Nhất, Ninh Tiến (TP Ninh Bình)…

Tại những lối mở tự phát, hàng ngày người dân vô tư qua lại, quay đầu xe. Các loại phương tiện như: xe máy, ô tô con, ô tô tải, xe ba gác… người điều khiển bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình, ngang nhiên băng qua lối mở, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Các lối mở tự phát trong nhiều năm nhưng cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình không thể xử lý dứt điểm (Ảnh: Thái Bá).

"Việc tự ý đấu nối, mở giao cắt giải phân cách giữa hoặc sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Sở GTVT Ninh Bình nêu rõ.

Được biết, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã kiểm tra trực tiếp hiện trường và yêu cầu Sở GTVT khẩn trương khắc phục các lối mở tự phát để đảm bảo an toàn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo quyết liệt xử lý, sẽ quy trách nhiệm các địa phương nơi có tuyến đường đi qua còn để xảy ra tình trạng người dân phá dỡ bó vỉa dải phân cách để làm lối đi.

Các lối mở sang đường nằm sát đầu các phương tiện lưu thông tốc độ cao trên tuyến đường có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào (Ảnh: Thái Bá).

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao cho các địa phương rà soát kỹ, đoạn đường nào nếu cần đường gom, đường tránh, hợp lý để người dân đi lại phát triển kinh tế, dân sinh thì có kế hoạch đầu tư mở lối đi để người dân, không tháo dỡ đi tắt qua đường tránh.

Hôm 10/3, một vụ tai nạn thương tâm trên tuyến đường này đã xảy ra. Cháu B.T.P. (SN 2006, trú xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, học sinh THPT), điều khiển xe đạp điện từ đường nhánh của xã, băng qua đường quốc lộ 1 tránh TP Ninh Bình để sang đường. Bất ngờ, cháu P. bị ô tô tải tông trúng, tử vong tại chỗ.