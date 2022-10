"Chỉ 3-4 giây thôi, bom nước từ trên cao dội về, 2 đứa trẻ bị cuốn đi..."

Đến sáng 3/10, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) đang bị cô lập, ngành chức năng nỗ lực khơi thông đường để vào hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men và khắc phục hậu quả cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 2/10 tới người dân. Đây cũng là địa phương ghi nhận có thiệt hại về người khi cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn, tử vong và một cháu bé khác bị thương.

Cơn lũ quét kinh hoàng quét qua xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An sáng 2/10 (Ảnh: Nhân dân Tà Cạ).

Qua điện thoại, chị Và Y Dở (SN 2003, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) vẫn còn nghẹn ngào, không thốt được nên lời. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, chị mãi mãi mất đi con gái yêu quý mới 4 tháng tuổi. Đó là một đêm quá dài và mệt mỏi, đau đớn của người mẹ trẻ khi hai bầu sữa cương cứng, đau nhức. Nỗi nhớ thương con như cào xé tâm can, khiến chị không thể chợp mắt.

Y Dở trút tâm sự lên trang cá nhân. Những đau đớn, day dứt của người mẹ trẻ khiến người khác không thể kìm được nước mắt: "Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé!. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ... Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế". "Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ làm sao vượt qua đây, chỉ có mẹ thôi mẹ sống sao bây giờ?". "Chưa kịp ôm lần cuối, chưa kịp hôn lần cuối vậy mà em nỡ rời xa mẹ. Công chúa của mẹ yên nghỉ nhé...".

Bức ảnh người mẹ Và Y Dở đăng lên Facebook cá nhân nhớ thương con gái 4 tháng tuổi bị lũ quét khiến nhiều người không thể cầm lòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình chị Dở bị lũ cuốn, chỉ còn bộ quần áo mặc trên người khi chạy lũ. Chồng chị đi làm công nhân ở miền Nam, nghe tin dữ bắt xe về nhưng hiện vẫn chưa đến nơi. Vừa khắc phục hậu quả cơn lũ, bà con, anh em láng giềng vừa động viên Dở để người mẹ trẻ nguôi ngoai nỗi đau.

Anh Mùa Bá Chù - chú chồng của Và Y Dở kể: Suốt từ đêm 2/10, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài. Đến 3h sáng, mưa xối xả, tiếng đá va đập vào nhau dưới suối vang lên, anh Chù thức mọi người trong nhà dậy, rồi chạy sang nhà anh trai ở phía bên kia đường, ngay sát mép suối đập cửa, đưa mọi người sang nhà mình trú, phòng lũ quét.

"Quả bom nước" từ khoảng cách hơn 60m dội xuống cùng đất, đá đã cuốn phăng nhiều thứ trên đường quét qua (Ảnh: Nhân dân Tà Cạ).

Khoảng hơn 7h30 ngày 2/10, mưa to, gió thổi vù vù, anh Chù nghe tiếng nước bục bục từ trên cao. Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho anh thấy cơn lũ quét sắp xảy ra. Anh Chù chỉ kịp bắc tay làm loa, gọi mọi người chạy ra khỏi nhà. Cả một khối bom nước từ trên cao ào xuống, quét sạch những gì trên đường đi của nó.

"Trong nhà tôi lúc này có vợ con tôi, mẹ con cháu Dở và mấy người nữa. Con trai tôi là Mùa Chí Mùa, 11 tuổi, đang bế cháu Mùa N.C. (con gái chị Và Y Dở), chạy không kịp, bị dòng lũ cuốn trôi. Thấy đó nhưng không thể nào cứu được con và cháu, chỉ có 3-4 giây thôi...", ông kể.

Xã Tà Cạ thiệt hại nặng nề về tài sản do cơn lũ quét gây ra (Ảnh: Nhân dân Tà Cạ).

Người dân bản Sơn Hà chạy dọc bờ suối, nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành. Bị dòng lũ cuốn đi, va đập vào những thân cây trong dòng lũ khiến cháu Mùa Chí Mùa đau quá, buông tay đang bế cháu gái ra... Một lát sau, Mùa mắc kẹt vào thân cây chìa ra bên bờ suối, mệt lả, bị thương khắp người. Bản năng sinh tồn khiến cậu bé cố thoát dòng lũ, bò lên bờ trong tình trạng kiệt sức. Đến trưa cùng ngày, dân bản tìm thấy thi thể bé N.C. mắc kẹt trong một gốc cây khác...

"Lũ kinh khủng quá, nhanh quá, chỉ nghe vù một cái có 3-4 giây đã không còn gì nữa", anh Chù vẫn chưa hết ám ảnh trận lũ dữ quét qua bản làng. Đến sáng nay, đường ra thị trấn chưa thông, anh cũng chưa thể đưa con đi khám. Cậu bé Mùa Chí Mùa bị thương vào đầu, xây xước khắp người, đang đắp tạm thuốc lá của đồng bào nhưng di chấn tinh thần đối với cậu bé khá nặng nề, thường xuyên la hét hoảng loạn trong cơn mê ngủ.

Người dân xã Tà Cạ giúp nhau sơ tán đồ đạc chạy lũ (Ảnh: Nhân dân Tà Cạ).

"Chỉ mong đường thông sớm để đứa con đi bệnh viện kiểm tra, điều trị", anh Chù nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông La Tuấn Ba - Bí thư Đảng ủy xã Tà Cạ cho biết, thời điểm này trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa to, nguy cơ lũ ống, lũ quét vẫn hiện hữu. Đến sáng nay (3/10), lực lượng công an, bộ đội đang nỗ lực bắc cầu khỉ qua các đoạn suối để tiếp ứng nhu yếu phẩm, thuốc men vào các bản bị cô lập, ảnh hưởng do lũ quét.

Lực lượng chức năng bắc cầu khỉ để vào tâm lũ quét (Ảnh: V.Đ).

"Thống kê chưa đầy đủ thì có hơn 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, trong hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng di dời những hộ dân này đến khu vực an toàn. Hiện địa phương đang rất cần thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch", ông La Tuấn Ba cho hay.