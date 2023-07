Cháy rừng suốt một ngày đêm: Lửa tiến sát nhà, viên than to bay xuống sân

Gần trưa ngày 13/7, bà Đinh Thị Liên (63 tuổi) từ hiện trường vụ cháy về đến nhà dưới chân đồi. Người phụ nữ mỏi mệt đặt bó chè xanh và 2 quả dứa xuống, ngồi bệt trước cổng nhà, ngước nhìn quả đồi trước mặt mà ứa nước mắt.

Bà Liên mang về một bó chè tươi và 2 quả dứa sau khi quả đồi trồng chè, hoa quả của gia đình thiêu rụi trong vụ cháy rừng kéo dài suốt gần một ngày đêm (Ảnh: Hoàng Lam).

Trên quả đồi cách nhà bà Liên khoảng hơn 100m theo đường chim bay, những đụn khói nhỏ vẫn bay lên. Lớp thực bì giờ chỉ còn là lớp tro khá dày. Thỉnh thoảng gió thổi khiến những cành cây khô đang âm ỉ bốc thành ngọn lửa.

"Cả đồi chè của tôi cháy hết rồi", bà Liên nói. Đồi chè là nguồn thu nhập đáng kể của gia đình, giúp bà phụ con trai nuôi đứa cháu mồ côi mẹ mới một tuổi rưỡi, nay chỉ còn những chiếc lá héo quắt.

Hiện trường cháy rừng xảy ra gần khu dân cư, uy hiếp sự an toàn của người dân và tài sản của họ (Ảnh: Hoàng Lam).

Ám ảnh từ vụ cháy rừng uy hiếp khu dân cư tối qua vẫn còn nguyên trên khuôn mặt người phụ nữ này. Thời điểm cháy rừng lan đến quả đồi phía sau, nhà chỉ có bà Liên và đứa cháu nhỏ. Lửa phừng phừng cháy, cuốn thành ngọn dọc theo chiều cao của cây, lan dần xuống chân đồi, đứng từ xa có thể nhìn thấy cả quả đồi đang bốc cháy.

Người dân kể về vụ cháy rừng ngay sát khu dân cư (Video: Hoàng Lam).

"Mọi người kéo đến, phun nước lên mái nhà tôi để chống cháy. Cháu tôi được sơ tán sang nhà ngoại. Lửa phụt lên, bao trùm cả quả đồi, nghe rõ cả tiếng nổ, người dân làng bên cạnh chạy đến nhưng lửa to quá, không làm được gì. Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn lên quả đồi đang cháy cho đến gần sáng, không ai ngủ được", bà Liên kể.

Kế nhà bà Liên, sát với chân đồi hơn là nhà bà Nguyễn Thị Hợi. Người phụ nữ gần 80 tuổi, cho biết lần đầu tiên trong đời bà chứng kiến một vụ cháy kéo dài suốt gần một ngày đêm và sát nhà mình đến thế.

Bà Hợi cho biết đây là vụ cháy rừng lớn, sát nhà nhất mà bà chứng kiến (Ảnh: Hoàng Lam).

"Ở đây thỉnh thoảng có xảy ra cháy rừng nhưng độ 3-4 tiếng đồng hồ là dập được. Tối qua cháy to, nóng lắm, có cả những viên than to bay xuống sân...", bà Hợi nói.

Trước nguy cơ lửa lan xuống chân núi, tiến sát nhà, hơi nóng, khói và bụi than, bà Hợi được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đi sơ tán. Các con của bà người dùng cành cây tươi, người tẩm vải ướt vào đầu ngọn sào, cùng lực lượng chức năng dập lửa, cứu rừng, bảo vệ tài sản.

Lực lượng chức năng chiến đấu với giặc lửa để cứu rừng, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân (Ảnh: Chu Minh).

Ngọn lửa tiến dần sát khu dân cư (Ảnh: Lưu Ánh).

Cùng sự nỗ lực của nhiều lực lượng, đến 3h ngày 13/7, ngọn lửa mới được khống chế. Sáng nay (14/7), bà Hợi trở về dọn dẹp nhà cửa.

UBND huyện Nam Đàn cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy rừng được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại khu vực này.

Vụ cháy xảy ra lúc 10h ngày 12/7, kéo dài đến tận 3h ngày hôm sau. Hàng nghìn người đã được huy động để chữa cháy rừng, trong đó lực lượng trực tiếp chiến đấu với ngọn lửa là hơn 700 người.

Nhiều cây thông 10 năm tuổi bị cháy lên tận ngọn (Ảnh: Hoàng Lam).

"Đêm tối, gió thổi mạnh, địa hình hiểm trở... gây khó khăn cho việc chữa cháy. Song song với việc dập lửa cứu rừng, chúng tôi bố trí lực lượng túc trực, hỗ trợ sơ tán người và tài sản cho các hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đêm 12/7, một số người già và trẻ em ở gần khu vực xảy ra cháy đã được sơ tán để tránh bị ngạt do khói.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10ha rừng keo, bạch đàn, thông và cây bụi, không gây thiệt hại về người và tài sản của dân", ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc, cho hay.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.