Cháy nhà dân chuyên đóng đồ gỗ ở Hà Nội

Ngày 14/10, Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 21h20 ngày 13/10, tại nhà ông Tô Văn Tuấn (chuyên đóng đồ gỗ, ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng) xảy ra cháy.

Khu xưởng gỗ tại nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trong đêm (Ảnh: PC07).

Sau khi nhận thông tin, Công an TP Hà Nội điều Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Đan Phượng và Đội PCCC và CNCH, Công an huyện Phúc Thọ xuống hiện trường, phối hợp với Đội PCCC dân phòng, Công an xã Phương Đình tổ chức chữa cháy.

Cảnh sát khống chế ngọn lửa trong xưởng gỗ (Ảnh: PC07).

Đến khoảng 22h27 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Nhiều đồ dùng, vật dụng bị cháy rụi (Ảnh: PC07).

Lực lượng chức năng cho hay, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 120m2, chất cháy chủ yếu là gỗ tạp và mùn cưa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.