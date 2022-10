Cháy lớn tổng kho hàng ở Hải Phòng

Cháy lớn tại tổng kho chuyên chứa hàng hóa ở Hải Phòng (Ảnh: CTV).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (3/10) tại Tổng kho An Hồng thuộc địa bàn thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Đây cũng là khu vực tập trung khá nhiều kho bãi, nhà xưởng.

Theo người dân, ngọn lửa bùng phát, lan rộng rồi bốc lên ngùn ngụt kèm cột khói cao cả chục mét (Ảnh: CTV).

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên thấy ngọn lửa bốc lên từ phía tổng kho này sau đó bùng lên, lan rộng kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng địa phương, lực lượng CS PCCC, đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, khống chế đám cháy lan rộng và điều tra nguyên nhân.

Lực lượng PCCC điều nhiều xe và chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa (Ảnh: An Nhiên).

Theo một lãnh đạo xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản chưa được thống kê.