Cháy lớn tại công ty sản xuất vali trong Khu công nghiệp Hòa Xá

Dân trí Khoảng 15h30 ngày 26/8, tại Công ty TNHH Santerlon, chuyên sản xuất vali, ba lô, túi các loại ở Khu Công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, đã xảy ra vụ cháy lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, một đám cháy được phát hiện bốc lên từ xưởng cắt của Công ty TNHH Santerlon, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm vali, túi xách, yên, đệm… Đám cháy sau đó lan rộng ra các khu vực lân cận của công ty này. Khi phát hiện vụ cháy công nhân làm việc tại xưởng cắt đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cột khói bốc trong vụ hỏa hoạn bốc lên cao bao trùm nhà xưởng của Công ty TNHH Santerlon.

Hiện trường cho thấy, các cột khói bốc cao, bao trùm khắp khu nhà xưởng và bao trùm một vùng của Khu công nghiệp Hòa Xá.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đang phun nước dập ngọn lửa bùng lên trong Công ty TNHH Santerlo.

Do gió to nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Nam Định đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung chữa cháy, ngăn ngọn lửa cháy lan sang các xưởng khác của công ty.

Đến 18h cùng ngày ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại trong vụ cháy tại Công ty TNHH Santerlon đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định làm rõ.

Đức Văn