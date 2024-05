Cháy lớn kho phế liệu ở An Giang

Một đám cháy bùng phát lúc 2h30 sáng 2/5 thiêu rụi toàn bộ kho chứa phế liệu tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, kho phế liệu rộng gần 500m2 do ông Phạm Ngô Phú (SN 1978) làm chủ và quản lý.

Trong kho chứa số lượng lớn phế liệu dễ cháy như vải vụn, giấy, nhựa các loại... khiến lửa lan nhanh và công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Tiến Tầm).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động 5 xe chữa cháy và nhiều máy bơm cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tham gia chữa cháy.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy đến sáng cùng ngày (Ảnh: Tiến Tầm).

Đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh.