Cháy dữ dội kho chứa lốp trong cụm công nghiệp ở TP Hạ Long

Dân trí Một kho chứa lốp trong cụm công nghiệp tại TP Hạ Long bốc cháy dữ dội trong đêm, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa ngay sau đó. Rất may không có thiệt hại về người.

Kho chứa lốp trong cụm công nghiệp cháy dữ dội trong đêm (Ảnh: CTV).

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào khoảng hơn 19h tối qua, ngày 12/7, tại kho chứa lốp của Công ty TNHH Lâm Phú thuộc cụm công nghiệp Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn cùng các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tiếp nhận thông tin báo cháy, lực lượng chữa cháy thuộc Công an TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã huy động tổng cộng 3 xe chữa cháy, một xe thang, 2 xe tiếp nước, một xe cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động chi viện 4 xe chữa cháy từ 4 đội chữa cháy chuyên ngành và 3 xe tiếp nước từ 3 đơn vị thuộc ngành than cùng các chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Lực lượng PCCC tổ chức dập lửa (Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh).

Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế không lây lan sang các khu vực lân cận.

Theo cơ quan chức năng, khu vực cháy thuộc kho chứa lốp của Công ty TNHH Lâm Phú, gồm toàn bộ nhà xưởng làm bằng tôn có diện tích khoảng 4.000 m2 và kho hàng đang chứa số lượng lớn lốp và các loại phụ tùng ô tô.

Rất may thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc, không gây thiệt hại về người.

Khu vực cháy là kho chứa lốp rộng 4.000 m2 trong cụm công nghiệp Hà Khánh (Ảnh: CTV).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập bốt điện của doanh nghiệp và cháy lan vào kho chứa lốp.

An Nhiên