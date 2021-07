Cha "mắc kẹt" vì Covid-19, 2 con đi tìm, bị lạc giữa đêm khuya

Dân trí Do dịch Covid-19 nên anh Đ. (Cần Thơ) phải gửi con về Hậu Giang nhờ người thân chăm sóc, còn anh ở lại Công ty làm việc. Hôm qua vì nhớ cha, 2 bé đi tìm bị thất lạc và được Công an kịp thời hỗ trợ.

Hai bé nhớ cha đi tìm và đi lạc, được công an kịp thời hỗ trợ.

Ngày 28/7, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, vào thời điểm 2h sáng nay (28/7), khi Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ và Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Phú, quận Cái Răng thì phát hiện 2 cháu bé đi lạc.

Khi thấy 2 cháu bé với tinh thần hoảng loạn, tổ công tác nhanh chóng đưa 2 cháu bé về chốt kiểm dịch tại phường Tân Phú để chăm sóc, ổn định tâm lý và tìm cách liên hệ với người thân của 2 cháu.

Hai cháu bé đi lạc khi tìm cha.

Qua tìm hiểu được biết, 2 bé sinh năm 2013 và 2015, có cha là anh Võ Luật Đ., làm công nhân tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên anh Đ. phải gửi 2 bé cho người thân ở Hậu Giang chăm sóc và ở tại công ty để làm việc.

Vì nhớ cha, 2 bé đã lén rủ nhau đi tìm và bị lạc. May mắn các cháu được lực lượng Công an TP Cần Thơ phát hiện kịp thời.

Phạm Tâm