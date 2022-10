Cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới tại ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam

Trước khi lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới diễn ra, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam chia sẻ nhiều vấn đề về hòa bình.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, hòa bình và thịnh vượng luôn là mong mỏi, khát vọng của mọi quốc gia, dân tộc và mọi tầng lớp nhân dân trên khắp năm châu.

Lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

"Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều bất ổn dưới tác động kép của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine, nền hòa bình chung hiện đang gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực và ý nghĩa; giúp lan tỏa những giá trị của hòa bình, làm cho những hạt giống hòa bình nảy mầm và sinh trưởng, vun đắp cho nền hòa bình mãi xanh tươi, mãi trường tồn..." - ông Uông Chu Lưu phát biểu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới sẽ đóng góp xây dựng một đất nước Việt Nam thái bình, thịnh vượng, hùng cường và một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, ổn định và phát triển.

Các tăng ni, Phật tử và người dân cùng nhau nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, không còn chiến tranh (Ảnh: Thái Bá).

Lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới được tổ chức lần này là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục hòa bình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam với mục đích cầu cho thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no.

Buổi lễ cũng truyền đi thông điệp về truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục về văn hóa và tư tưởng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu chia sẻ thêm, trải qua hơn 70 năm hoạt động, Ủy ban Hòa bình Việt Nam luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị; đã cùng các tổ chức, nhân dân Việt Nam vận động bạn bè quốc tế đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới sẽ đóng góp xây dựng một đất nước Việt Nam thái bình, thịnh vượng, hùng cường và một thế giới hòa bình (Ảnh: Thái Bá).

Ủy ban Hòa Bình Việt Nam cũng đóng góp tích cực vào phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, bảo vệ công lý, chống chiến tranh xâm lược. Những nỗ lực của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường".

"Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của văn hóa hòa bình trong thời đại mới, Ủy ban Hòa Bình Việt Nam đã xây dựng chương trình giáo dục hòa bình nhằm mục đích nâng cao nhận thức về hòa bình, về văn hóa hòa bình cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ kế cận, quyết định hướng hòa bình của đất nước; từ đó đóng góp vào công cuộc xây dựng hòa bình chung của thế giới" - Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam chia sẻ.

Tại lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới, các vị cao tăng, chư tôn thiền đức, tăng ni, tín đồ phật tử cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới tại điện tam thế, chùa Bái Đính.

Trong không khí linh thiêng, Ban tổ chức cùng các phật tử đã thực hiện các nghi lễ dâng đăng, niệm hương, tụng kinh cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, một năm mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, người người hạnh phúc.