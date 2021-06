Cậu bé 7 tuổi vào viện chữa Covid-19 và trở về nhà một mình

Dân trí Trở về nhà một mình sau thời gian điều trị bệnh Covid-19, cậu bé 7 tuổi ở Đà Nẵng nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể trong thời gian chờ bố mẹ ở bệnh viện và khu cách ly về.

Ngày 2/6 là ngày thứ 3 cháu H.K.N. (7 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về nhà sau thời gian điều trị và khỏi bệnh Covid-19.

Mặc dù không có người thân bên cạnh vì bố mẹ cháu đang điều trị và cách ly tập trung, nhưng cháu N. rất tự lập và đặt ra cho mình thời gian biểu sinh hoạt phù hợp dưới sự giúp đỡ của một tình nguyện viên.

Cháu N. là con một của vợ chồng anh Huỳnh Quốc Tuấn. Trước đó, cháu bị lây Covid-19 từ người thân nên được chuyển đến Bệnh viện Hòa Vang điều trị.

Bố mẹ cháu được ghi nhận là F1 nên được chuyển đến khu cách ly tập trung. Sau khi mẹ cháu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Cháu H.K.N. khỏi bệnh Covid-19 và được về nhà nhưng bố mẹ cháu chưa về. Vì vậy, Đoàn phường An Hải Tây đã cử một tình nguyện viên đến sống cùng cháu (Ảnh: Phương Ánh).

Chiều 31/5, cháu N. được về nhà sau khi khỏi bệnh, trong khi mẹ cháu đang ở bệnh viện, còn bố cháu đang ở khu cách ly.

Qua trao đổi với gia đình, địa phương đã cho dọn vệ sinh nhà cửa đón cháu về; đồng thời, phân công đoàn phường theo dõi và cử một tình nguyện viên đến ở cùng, động viên, chăm sóc cháu trong thời gian cách ly tại nhà, chờ người thân trở về.

Hiện khu dân cư nơi cháu N. sinh sống vẫn đang trong thời gian phong tỏa. Phụ trách trực chốt ở đây là Đoàn phường và Ban chỉ huy quân sự phường An Hải Đông. Hàng ngày, các tình nguyện viên trực chốt ở đây đều cập nhật tình hình cháu N. gửi cho bố cháu.

Cháu N. tự giác học bài dù không có bố mẹ bên cạnh (Ảnh: Phương Ánh).

Anh Nguyễn Bích Hổ - Bí thư Đoàn phường An Hải Đông - cho biết, chăm sóc và ở cùng cháu N. là bạn Trần Thị Phương Ánh (sinh viên năm 4, trường Đại học Duy Tân) - Bí thư chi đoàn An Cư 3 (phường An Hải Đông).

"Hàng ngày, bạn Ánh kết nối với đội trực chốt ngoài này để nhận được sự giúp đỡ. Ví dụ như cháu N. muốn ăn uống gì, cần cái gì chúng tôi sẽ đi mua rồi chuyển vào. Mọi người đều rất quan tâm để cháu luôn vui vẻ chờ ngày bố mẹ trở về", anh Hổ nói.

Cháu N. dành thời gian giải trí trong ngày của mình bằng công việc cho cá ăn (Ảnh: Phương Ánh).

Chia sẻ về việc làm của mình, Phương Ánh cho hay, khi biết cháu N. khỏi bệnh về nhà nhưng bố mẹ cháu chưa về, em đã xung phong được vào sống cùng bé.

"Đây cũng là khu vực nhà em và cũng là trách nhiệm của em", Ánh nói và cho biết, cháu N. ngoan và rất tự lập nên không gặp khó khăn hay vất vả gì cả. Mặc dù sống cùng nhà nhưng Ánh và cháu N. luôn giữ khoảng cách 2 m để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch.

Theo bạn Ánh, hàng ngày, cháu N. đều có thời gian biểu rõ ràng và cụ thể. Thời gian biểu này được cháu thực hiện giống như những ngày điều trị ở bệnh viện và có điều chỉnh một chút cho phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Trong ngày, cháu N. bố trí thời gian cho việc ăn uống, xem tivi, học bài, tưới cây, nói chuyện trực tuyến với bố.

"Em được biết, người khỏi bệnh Covid-19 cũng có thể tái dương tính nên em cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc bé ở một mình, không có người thân nên em sẵn sàng xung phong vào ở cùng bé. Có lẽ đây là việc làm để lại nhiều kỷ niệm nhất đối với em trong cuộc đời làm tình nguyện viên", Phương Ánh tâm sự.

Cháu N. vui mừng khi được các cơ quan, đoàn thể của phường An Hải Đông tặng quà Tết thiếu nhi (Ảnh: Phương Ánh).

Nhận xét về cháu N., ông Phạm Hồng Dũng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông - cũng dành cho cậu bé 7 tuổi này những người khen ngợi về tính tự lập.

"Trong gia đình, cháu N. là người đầu tiên bị mắc Covid-19. Hôm ngành y tế đến đưa cháu vào bệnh viện điều trị, bố mẹ cháu xin đi theo vì nghĩ cháu còn nhỏ. Tuy nhiên, cháu khẳng định là có thể đi một mình được và lúc đi cháu cũng rất vui vẻ chứ không khóc lóc gì", ông Dũng kể lại.

Anh Huỳnh Quốc Tuấn - bố cháu N. cũng chia sẻ, bố mẹ rất yên tâm khi con trai nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn phường và gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng.

"Vợ chồng tôi mới có một mình cháu nên cũng rất cưng cháu. Tuy nhiên, qua đợt dịch này, tôi thấy cháu trưởng thành và tự lập hẳn ra, vợ chồng tôi rất vui", anh Tuấn chia sẻ thêm.

Khánh Hồng