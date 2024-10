Cất nhầm hơn 100 triệu đồng vào... cốp xe người khác

Ngày 14/10, Công an phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh chủ sở hữu số tiền hơn 100 triệu đồng trong cốp xe người phụ nữ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 14/10, ông L.M.P. (59 tuổi, trú phường Yên Đỗ) tới Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (đường Hai Bà Trưng, phường Yên Đỗ) để rút số tiền 107 triệu đồng.

Sau khi rút xong, ông P. đi ra và đã bỏ nhầm số tiền trên vào cốp xe của bà N.T.H. (59 tuổi, trú phường Yên Đỗ) đang đỗ trước cửa ngân hàng.

Đến 10h30 cùng ngày, bà H. ra xe, phát hiện trong cốp có số tiền rất lớn. Người phụ nữ này đã đến Công an phường Yên Đỗ trình báo vụ việc.

Công an phường Yên Đỗ bàn giao số tiền hơn 100 triệu đồng bỏ nhầm vào cốp xe người phụ nữ (Ảnh: Công an phường Yên Đỗ).

Công an phường Yên Đỗ đã vào cuộc xác minh, truy tìm người bỏ số tiền trên vào cốp xe bà H. Công an đã xác định được ông P. là chủ nhân số tiền trên nên đã liên hệ người đàn ông này đến trụ sở công an phường để bàn giao.

Theo Công an phường Yên Đỗ, qua xác minh, xác định số tiền trên đúng là của ông P..

Được biết, sau khi rút 107 triệu đồng từ ngân hàng, ông P. mang tiền ra khu vực giữ xe, thấy xe máy của bà H. giống xe mình đang mở cốp nên bỏ nhầm tiền vào và đóng lại.

Tiếp đó, ông P. quay vào trong ngân hàng có việc. Lúc đi ra, ông P. điều khiển xe máy của mình về và không phát hiện đã bỏ nhầm tiền vào cốp xe của người khác.