Cắt giảm quy mô dự án công viên 2.000 tỷ đồng "treo" 13 năm

UBND tỉnh Ninh Bình vừa cho tiếp tục thực hiện dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng công viên văn hóa Tràng An (phê duyệt năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, diện tích 355 ha). Dự án này sau 13 năm triển khai bị chậm tiến độ do chưa thể giải phóng mặt bằng (GPMB) các hộ dân thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất (80 hộ) và kênh Đô Thiên, phường Tân Thành, TP Ninh Bình.

Dự án công viên văn hóa Tràng An với mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng ở Ninh Bình sau 13 năm vẫn đang dở dang do chưa giải phóng được mặt bằng (Ảnh: TH).

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu là Sở Du lịch ưu tiên giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác GPMB các khu vực nói trên. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây Dựng, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án, đảm bảo đáp ứng điều kiện thực hiện công tác GPMB.

Để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác GPMB, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND TP Ninh Bình hoàn thiện thủ tục ứng vốn Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình (nguồn từ quỹ phát triển đất của tỉnh) để thực hiện. Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình có trách nhiệm tham mưu phương án giải quyết việc ứng vốn.

UBND tỉnh Ninh Bình cho tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác GPMB khu vực thôn Ích Duệ (Ảnh: TB).

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị chuyên môn ưu tiên rà soát, tập trung nguồn lực GPMB thôn Ích Duệ để hoàn thiện hạng mục nạo vét, kè hồ Cá Voi và xây dựng đường dạo ven hồ, tạo điểm nhấn cảnh quan khu công viên, xây dựng đô thị Ninh Bình hiện đại theo quy hoạch.

Ông Bùi Việt Thắng - Giám đốc BQL Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) cho biết, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do công tác GPMB chậm, liên quan đến nguồn vốn và đơn giá đền bù GPMB đối với đất ao vườn liền kề đất ở.

Hơn 80 hộ dân thôn Ích Duệ hơn 13 năm qua phải "sống treo" giữa dự án công viên văn hóa (Ảnh: TB).

Giám đốc BQL Quần thể danh thắng Tràng An cho biết thêm, thời điểm này giá đền bù GPMB cao hơn rất nhiều so với mức được phê duyệt năm 2009. Cụ thể, nguồn vốn cho đền bù GPMB năm 2009 là 250 tỷ đồng nhưng đến nay đã tăng lên 795 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng việc đền bù giải phóng mặt bằng cho 80 hộ dân thôn Ích Duệ là khoảng 430 tỷ đồng.

Ông Thắng cho hay, dự án sẽ cắt giảm chi phí các hạng mục như xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng... để chuyển sang chi phí đền bù GPMB. Hiện nay Sở Du lịch đang tiếp tục trình Bộ Xây dựng thẩm định việc điều chỉnh dự án, sau khi Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt sẽ làm cơ sở triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Hàng trăm hecta đất thu hồi thực hiện dự án gần 2.000 tỷ đồng hiện đang bỏ hoang giữa thành phố (Ảnh: TB).

Tiếp xúc cử tri xã Ninh Nhất, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho hay, dự án công viên văn hóa Tràng An là công trình trọng điểm được tỉnh xác định chỉ đạo tập trung trong nhiệm kỳ 2020-2025. Vì thế, tỉnh đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đảm bảo đời sống dân sinh.

Trước đó, như báo Dân trí phản ánh, do chưa được đền bù GPMB, 80 hộ dân thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình 13 năm qua phải "sống treo" giữa lòng dự án công viên văn hóa Tràng An. Người dân ở đây mang tiếng là ở thành phố nhưng còn khổ hơn cả nông thôn. Nhà cửa xuống cấp, chắp vá, nhưng nhiều năm qua không được sửa chữa, cải tạo, xây mới do nằm trong vùng di dời.

Người dân thôn Ích Duệ khốn khổ vì cảnh nhà cửa xuống cấp, muốn đi không được ở cũng không xong (Ảnh: TB).

Những năm qua, hàng chục hộ dân với hơn 100 nhân khẩu của thôn Ích Duệ nhiều lần có đơn kiến nghị, kêu cứu lên các cấp chính quyền nhưng mong muốn của họ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Vì thế người dân sống trong tình cảnh đi không được mà ở cũng không xong.

Anh N.T.T. bức xúc nói: "Chưa biết bao giờ nhà nước mới bố trí được kinh phí để đền bù, GPMB các hộ dân chúng tôi đến nơi ở mới. Cảnh "sống treo" thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, văn hóa không được mở mang, môi trường bị ô nhiễm kéo theo dịch bệnh… chúng tôi cầu xin chính quyền đừng vô cảm với chúng tôi nữa".