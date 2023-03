Cảnh sát giao thông xử phạt người phụ nữ đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Sáng 29/3, tại số 8 đường 20/11, thị trấn Yên Châu (tỉnh Sơn La), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Yên Châu tiến hành kiểm tra nồng độ cồn hàng loạt phương tiện tham gia giao thông.

Qua gần 60 lượt kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã phát hiện trường hợp bà L.T.N. (sinh năm 1976, ở bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu) đi xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với bà N. (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm, bà L.T.N. trình bày, gia đình làm nghề nấu rượu, trước khi bán cho khách hàng bà N. thường uống thử để kiểm tra nồng độ rượu, bà N. nghĩ rằng đi xe đạp thì không bị cấm uống rượu nên cứ vô tư đạp xe ra đường.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà L.T.N. vui vẻ chấp hành ký vào biên bản vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Công an huyện cũng khuyến cáo người dân "Đã uống rượu bia thì không lái xe", "Cùng nhau xây dựng văn hóa giao thông, lái xe an toàn, bởi phía trước tay lái là sự sống".