Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu

Ngày 21/3, Tổ công tác số 4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời đưa người dân bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe.

Sáng cùng ngày, Tổ công tác số 4 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 7C (thuộc địa phận xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Khoảng 10h30, một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến tổ công tác, đề nghị hỗ trợ.

Anh Hoàng được cảnh sát giao thông đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Văn Hậu).

Người phụ nữ chỉ về hướng chiếc ô tô đậu gần đó và cho biết chồng chị bị đột quỵ, cần đến bệnh viện gấp. Tổ công tác nhanh chóng chuyển người đàn ông ở ghế sau ô tô sang xe đặc chủng di chuyển đến bệnh viện cách đó 25km.

Nhờ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, người đàn ông qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Được biết, người đàn ông tên Hoàng, quê huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Sáng cùng ngày, vợ chồng anh Hoàng thuê người chở xuống thành phố Vinh giải quyết công việc. Khi đến địa phận xã Nghi Kiều, anh Hoàng có biểu hiện đột quỵ (méo miệng, nói không rõ lời, không điều khiển được tay chân).

Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của chồng nên khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bên đường, chị Hương (vợ anh Hoàng) yêu cầu tài xế ô tô tấp vào lề đường để tìm kiếm sự giúp đỡ.