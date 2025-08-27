Cảnh sát dùng mô tô nước vượt lũ, cứu người đàn ông bị cuốn trôi

Ngày 27/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã kịp thời cứu vớt một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 11h30 cùng ngày, ông Đ.V.P. (42 tuổi, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi làm ruộng, khi di chuyển qua địa phận xã Kim Tân đã bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ chảy xiết.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đúng thời điểm đó, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đang triển khai công tác hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng lũ thì phát hiện ông P. đang bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng mô tô nước và xuồng cao su tiếp cận, cứu được nạn nhân.

Sau khi sơ cứu ban đầu, ông P. được bàn giao cho lực lượng y tế xã Kim Tân để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.