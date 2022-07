Cảnh sát cõng 4 người thoát khỏi căn nhà cháy ở Hoàn Kiếm

Các chiến sĩ CS PCCC khẩn trương cứu thoát 4 người khỏi đám cháy (Ảnh: Anh Tuấn).

Sáng 18/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vào khoảng 0h5 ngày 18/7, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nhận được tin báo, trung tâm thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm xuất một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy; điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ba Đình xuất 2 xe chữa cháy, đến điểm cháy; phối hợp UBND phường Phúc Tân, Công an phường Phúc Tân chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các chiến sĩ PCCC cõng người dân bị ngạt khói thoát khỏi ngôi nhà (Video: Anh Tuấn).

Qua trinh sát xác định, đám cháy xuất phát tại tầng một rộng khoảng 4m2 (khu vực để xe máy và giầy dép), chưa có dấu hiệu cháy lan vào khu vực phòng khách tầng một. Các nạn nhân đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà hô hoán kêu cứu.

Hiện trường sau vụ cháy nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ huy chữa cháy đã phân công cán bộ chiến sĩ triển khai tổ chức chữa cháy, đồng thời cử 4 chiến sĩ đeo bình thở theo cầu thang bộ trong nhà tổ chức thoát khói và tiếp cận người bị nạn tại tầng tum, trấn an, hướng dẫn người bị nạn.

Nhận thấy tại vụ cháy có nhiều khói khí độc, các nạn nhân có dấu hiệu ngạt khói, các cán bộ chiến sĩ đã đưa gia đình 4 người bị nạn theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh các chiến sĩ PCCC giải cứu người mắc kẹt nguy cơ ngạt khói:

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đưa người bị nạn thoát khỏi đám cháy.