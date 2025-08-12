Cảnh sát cơ động hỗ trợ đẩy ô tô chết máy trên cầu Trường Tiền

Ngày 12/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Huế, các lực lượng thuộc đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp ô tô con của người dân gặp sự cố trên cầu lúc giữa đêm.

Trước đó, vào lúc 21h10 ngày 10/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Huế phát hiện một ô tô con gặp sự cố chết máy giữa cầu Trường Tiền, gây ùn tắc giao thông.

Hình ảnh 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Huế giúp người dân đẩy chiếc xe bị chết máy về vị trí an toàn, giải quyết tình trạng ùn tắc trên cầu Trường Tiền (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Hai chiến sĩ trong tổ công tác đã hỗ trợ đẩy chiếc xe đến vị trí an toàn ở đầu phía Bắc của cầu, thuộc địa bàn phường Phú Xuân, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Hình ảnh các chiến sĩ công an vừa chạy vừa đẩy chiếc xe từ phía sau được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

“Giữa dòng người lướt qua, cùng lắm là khựng lại với ánh mắt hiếu kỳ không một ai quan tâm chiếc ô tô đang chết máy. Các anh Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Huế trên đường tuần tra kiểm soát ngay lập tức dừng lại làm "phu xe". Thử hỏi có hình ảnh nào đẹp như thế này không cơ chứ”, một tài khoản Facebook chia sẻ.

Nhiều ý kiến khác cùng bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử đẹp nói trên, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.