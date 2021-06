Cảnh sát cơ động chịu tang bà nội và bố ở tâm dịch Bắc Giang

Dân trí Trong ngày 15/6, Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đang làm nhiệm vụ ở tâm dịch Bắc Giang đón nhận tin buồn bà nội và bố qua đời cùng ngày.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đến viếng người thân Thượng úy Lê Nhữ Hoàng.

Chiều 15/6, Thượng úy Lê Nhữ Hoàng nhận tin bà nội là Lê Thị Mùi (98 tuổi) qua đời tại quê nhà do tuổi cao, sức yếu. Tối cùng ngày, bố của Thượng úy Hoàng là ông Lê Nhữ Hồng (64 tuổi), ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng đột quỵ và qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 16/6, tại hội trường UBND xã Thái Đào (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức bàn thờ vọng để Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ chịu tang bà nội và bố.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ Chính trị, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 cho biết, bố mẹ Thượng úy Hoàng sinh được 2 người con. Anh trai của Thượng úy Hoàng đang làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh - nơi cũng đang bùng phát dịch Covid-19 nên cũng không thể về quê chịu tang bà và bố. Vợ Thượng úy Hoàng không có việc làm ổn định. Hai con của Thượng úy Hoàn còn nhỏ.

Trong điều kiện phòng, chống dịch hiện nay, cơ quan của Thượng úy Hoàng đã cử một tổ công tác đang làm nhiệm vụ ứng trực tại tỉnh Thanh Hóa về TP Sầm Sơn cùng tổ chức lễ viếng, an táng cho bà nội và bố Thượng úy Lê Nhữ Hoàng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Công an các huyện, thành phố, các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang, xã Thái Đào... đã đến viếng, chia buồn và động viên Thượng úy Lê Nhữ Hoàng.

Thượng úy Lê Nhữ Hoàng (quê ở tỉnh Thanh Hóa) là một trong 220 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (đóng tại tỉnh Thanh Hóa) được tăng cường, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. Thượng úy Lê Nhữ Hoàng được phân công về làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.

Bá Đoàn