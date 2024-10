Cảnh sát biểu diễn võ thuật, bắn súng ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Sáng 13/10, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Công an phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX, Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vinh dự khi được Bộ Công an chọn làm địa điểm tổ chức đại hội, hội thi. Đây là điều kiện để cán bộ, nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng công an các địa phương khác.

Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh được Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

"Chúng tôi mong rằng, chất lượng công tác tập huấn, rèn luyện thể lực, quân sự, võ thuật của lực lượng công an ngày càng được nâng cao, đảm bảo an ninh trật tự", ông Phạm Hồng Thái nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đại hội và hội thi nhằm đánh giá kết quả, chất lượng trong việc thực hiện công tác rèn luyện thể dục, thể thao, tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của lực lượng công an nhân dân; là dịp để lực lượng công an, tạo khí thế áp đảo đối với các loại tội phạm;

Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động tự rèn luyện, nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng đấu tranh chống tội phạm.

Lực lượng cảnh sát biểu diễn bắn súng, trấn áp tội phạm (Ảnh: Minh Hậu).

Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI Khu vực 3 của Bộ Công an diễn ra ngày 11-18/10 tại thành phố Đà Lạt.

Sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại hội, hội thi nhằm biểu dương sức mạnh, đánh giá chất lượng thể dục thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật của 20 đơn vị công an ở khu vực phía Nam.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại thành phố Đà Lạt.

Đại hội, hội thi được tổ chức trang nghiêm với các chương trình biểu diễn quân nhạc; Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễu hành, biểu diễn các kỹ thuật, kỹ năng; Đoàn mô tô Bộ Công an tuần hành, biểu diễn; biểu diễn quân sự, võ thuật, khí công, công phá, biểu diễn trấn áp tội phạm…