Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, lũ khẩn cấp trên sông Lục Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua trên sông Thao (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống chậm.

Mực nước lúc 19h ngày 9/9, trên sông Thao tại Lào Cai là 87,12m, trên báo động (BĐ) 3 là 3,62m (trên mức lũ lịch sử năm 1971); tại Bảo Hà 60,98m, trên BĐ3 3,98m (trên mức lũ lịch sử năm 2008); tại Yên Bái 34,28m, trên BĐ3.

Trong 6-12 giờ tới lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới BĐ3; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang tiếp tục lên nhanh trên mức BĐ2; lũ trên sông Thao tại Lào Cai (Yên Bái) tiếp tục lên và duy trì trên mức BĐ3 (trên mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008); lũ trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục lên mức BĐ1.

Lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 2 và 3.

Đáng lưu ý, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Dự báo đêm 9/9 và ngày 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ đêm 10/9 đến 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày ở các tỉnh phía Bắc, các hồ thủy điện mở một số cửa xả đáy khiến sông Hồng những ngày này mênh mông nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dự báo thời tiết ngày 10/9 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.