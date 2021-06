Cán bộ, chiến sĩ công an Bắc Giang đón quyết định thăng cấp tại chốt trực

Dân trí Không sân khấu, không cờ hoa, không có các nghi lễ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đón nhận quyết định thăng cấp ngay tại chốt trực, khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến.

Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Đội hình sự và Thượng úy Lưu Xuân Đức, Đội giao thông (Công an huyện Lạng Giang) rưng rưng khi được đồng đội trao quyết định thăng hàm tại chốt kiểm soát dịch.

Vừa hết ca trực, tại một lán nhỏ dựng tạm cạnh chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19, Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Đội hình sự và Thượng úy Lưu Xuân Đức, Đội giao thông (Công an huyện Lạng Giang) rưng rưng khi được đồng đội gắn quân hàm mới lên vai áo.

Không cờ hoa nhạc hiệu, không có các nghi lễ đón nhận như bao lần trước, dưới thời tiết nắng nóng lên đến gần 40 độ C, cả hai chiến sĩ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chỉnh lại trang phục, xúc động đón nhận Quyết định thăng cấp do Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện trao ngay bên chốt trực.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời công tác của tôi. Đây là lần thứ tư tôi vinh dự được nhận quyết định thăng cấp (từ Thượng úy lên Đại úy) trong một điều kiện hết sức đặc biệt. Được lãnh đạo đơn vị đến tận nơi làm việc, ngay trong lán trại, cạnh chốt kiểm dịch để trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh thế này, tôi vô cùng xúc động. Giây phút ý nghĩa này là kỷ niệm đẹp mà suốt đời tôi không quên. Tôi mong rằng những lần nhận quyết định sau không phải diễn ra trong điều kiện như thế này"- Đại úy Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.

Chiến sĩ Công an tỉnh bắc Giang trong trang phục đặc biệt sẵn sàng vào tâm dịch.

Kể từ ngày 19/5, huyện Lạng Giang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an huyện đều phải tăng cường đi cơ sở, ở các điểm chốt, khu cách ly, bệnh viện. Đại úy Nguyễn Văn Thanh và Thượng úy Lưu Xuân Đức cùng được giao nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch xã Đại Lâm - địa điểm giáp ranh giữa huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn cho biết, đợt này, Công an huyện có 65 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp; 5 người được nâng lương. Năm nay do tình hình dịch bệnh nên Giám đốc Công an tỉnh ủy quyền cho Trưởng Công an các huyện, thành phố tổ chức trao hoặc có hình thức nào đó cho phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại huyện Lạng Giang, 70 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp, nâng lương đợt này đều đang tham gia trực tại các điểm chốt, khu cách ly của huyện, của tỉnh. Vì vậy việc trao quyết định diễn ra trong điều kiện này là để ghi nhận, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, là động lực để các cán bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng úy Phan Mạnh Thắng đón nhận quyết định tại tâm dịch thôn Núi Hiểu xã Quang Châu, huyện Việt Yên trong trang phục đặc biệt.

Tại điểm chốt kiểm dịch Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên), đón nhận quyết định thăng cấp nâng lương trong trang phục đặc biệt, Thượng úy Phan Mạnh Thắng đã không giấu nổi sự xúc động: "Sự quan tâm, chăm lo của chỉ huy đơn vị đã tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi vùng tâm dịch".

Tại TP Bắc Giang, lãnh đạo Công an TP trao quyết định cho một số cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Nhà thi đấu thể thao tỉnh).

Lãnh đạo Công an TP Bắc Giang trao quyết định cho 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đoàn Thế Phong, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: "Tôi chia sẻ cùng đồng đội niềm vui, với lời giãi bày, chúc mừng các đồng chí được thăng cấp, nâng lương. Mong các đồng chí sẽ kiên gan bền chí, làm việc tốt hơn, xứng đáng với sự đãi ngộ của Chính phủ, sự tin yêu của nhân dân! Toàn lực lượng đang tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19, mặt trận không tiếng súng và chúng ta buộc phải thắng. Do điều kiện thực tế nên lần này, Công an tỉnh và đơn vị không tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định, anh chị em cùng hẹn khi hết dịch sẽ sum vầy ca khúc khải hoàn!".

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tặng quà động viên chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Trao đổi với Phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, khi được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp hàm ông cũng không giấu được niềm vinh dự. Nhưng do điều kiện thực tế nên lần này, Công an tỉnh và các đơn vị không tổ chức lễ công bố và trao quyết định. Để thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, kịp thời thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Trưởng Công an các đơn vị, địa phương thông báo và chuyển quyết định tới các cán bộ được thăng cấp.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm tặng quà Thượng úy Dương Văn Cường, Phó trưởng Công an xã Tân Liễn, huyện Yên Dũng bị thương khi làm nhiệm vụ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, từ khi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh phải tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ trên mọi mặt trận chống dịch Covid-19. Có nhiều hôm lãnh đạo công an tỉnh phải họp khẩn bất kể giờ giấc, dù là đúng bữa cơm trưa hay lúc nửa đêm để bàn các giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

