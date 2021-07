Cấm xe khách đường dài dừng đón trả khách dọc đường ở Ninh Bình

Dân trí Bắt đầu từ ngày 23/7, tỉnh Ninh Bình tạm dừng xe khách đi Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tỉnh này cũng cấm xe khách đường dài dừng đón trả khách trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GTVT Ninh Bình đã có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Ninh Bình đi, đến thành phố Hà Nội, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Gia Lai và ngược lại bắt đầu từ 0h ngày 23/7.

Sở GTVT cũng quyết định tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, gồm xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Ninh Bình đi, đến 27 tỉnh/thành phố: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp, Bắc Giang, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Ninh và ngược lại.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình thực hiện kiểm tra xe khách, kiểm tra y tế các hành khách qua địa bàn.

Dừng toàn bộ hoạt động chở khách, xe hợp đồng từ Ninh Bình đi các tỉnh có ca nhiễm và ngược lại. Cấm các xe khách đường dài dừng đón, trả khách dọc đường tại Ninh Bình. Đối với lái xe đến giao hàng hóa, vận chuyển tại Ninh Bình phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở GTVT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách đi, đến các tỉnh, thành phố trên và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định để lây lan dịch trong cộng đồng.

Sở GTVT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Bình