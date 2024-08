Cãi nhau với người yêu, nam thanh niên đốt quần áo bạn gái ở phòng trọ

Sáng 31/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khoảng 4h30 cùng ngày, tại căn nhà trọ ở ngõ 43 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra cháy.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát điều xe chữa cháy tới khu nhà trọ xảy ra cháy (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều đồ đạc, quần áo bị cháy dưới khu vực sân nhà trọ. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định, có một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng do mâu thuẫn cãi vã, cậu bạn trai đã tới phòng trọ của cô gái lấy quần áo, đồ đạc của người yêu mang ra sân phòng trọ rồi đốt.

Rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sự việc, đôi nam nữ đã được đưa về Công an phường Trung Hòa để tiếp tục làm rõ", đại diện Công an phường Trung Hòa nói thêm.