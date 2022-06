Các thông tin xử phạt nguội qua mail, điện thoại đều là lừa đảo

Chiều 9/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh. Tại buổi làm việc, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã chia sẻ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang thực hiện xử phạt vi phạm hành chính bằng hai hình thức. Hình thức đầu tiên là xử lý qua việc phát hiện trực tiếp do lực lượng CSGT ghi nhận được; hình thức tiếp theo là xử lý bằng hình ảnh ghi lại từ hệ thống camera giám sát, hình ảnh từ cá nhân, tổ chức cung cấp...

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại buổi họp báo (Ảnh: N.T.).

"Đối với việc xử phạt qua hình ảnh, chủ phương tiện vi phạm sẽ nhận được giấy thông báo kèm hình ảnh vi phạm. Lực lượng CSGT không thông tin qua email hoặc điện thoại, đây là thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để tiếp cận người dân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", ông Lê Mạnh Hà khẳng định.

Đại diện Công an TPHCM cũng thông tin thêm, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng trên địa bàn đã xử lý hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua điều tra, lực lượng công an nhận thấy, một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia.

Lực lượng CSGT xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm qua hình ảnh trong năm 2022 (Ảnh: Phương Nhi).

Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện thời gian tới. Theo đó, việc kiểm tra, xử lý sẽ được tổ chức hàng ngày, đặc biệt là vào ban đêm.

Ông Lê Mạnh Hà thông tin thêm, sau hơn một năm triển khai, Công an TPHCM đã đưa vào sử dụng 31 trang mạng xã hội của các đơn vị sự nghiệp cấp phòng, quận, huyện và 131 trang mạng xã hội của công an cấp phường, xã. Các trang mạng xã hội này đã hỗ trợ hơn 60.000 lượt tra cứu thông tin phương tiện vi phạm qua hình ảnh cùng hơn 10.000 lượt truy cập dịch vụ công trực tuyến như nộp phạt, đăng ký xe.

Lực lượng công an cũng tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời hơn 270.000 câu hỏi của người dân qua mạng xã hội cùng 3.000 tin báo liên quan an ninh, trật tự.