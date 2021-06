Ca F1 ghé qua, Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một tạm dừng hoạt động

Dân trí Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một phải tạm dừng hoạt động vì ca F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty bất động sản ở TP Dĩ An đến nộp thuế.

Chiều 6/6, ngành y tế đã tiến hành khử khuẩn Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vì có trường hợp F1 (nhân viên công ty bất động sản có trụ sở ở phường Dĩ An, TP Dĩ An) đến đây nộp thuế. Bước đầu xác định có một F2.

UBND phường Phú Cường đã vận động Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một tạm dừng hoạt động từ 7h sáng 7/6 chờ kết quả xét nghiệm.

Chi cục Thuế TP Dĩ An đang cách y tế.

Trước đó, Chi cục Thuế TP Dĩ An cũng đã phải tạm dừng hoạt động sau khi ghi nhận ca F1 (nhân viên công ty bất động sản trên) đến làm việc tại đây. 20 cán bộ, nhân viên diện F2 đang được cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm của mọi người âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Trong tối nay, cơ quan chức năng TP Thuận An tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa An Phú (đường 22 Tháng 12, phường An Phú) vì phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trung Kiên