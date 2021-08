Bức thư xúc động người chồng gửi vợ là chiến sĩ Công an nhân dân

Dân trí Chồng công tác ở Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng gửi thư vợ mình đang công tác ở Công an quận Cẩm Lệ, ngày đêm chống dịch Covid-19, bức thư xúc động vào ngày truyền thống Công an nhân dân.

Được sự đồng ý của chị Võ Thị Tú Hạnh - Đại úy, công tác ở Công an phường Hòa Thọ Đông, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Dân trí đăng tải bức thư của người chồng - Đại úy Đồng Đắc Anh - Phó Ban tham mưu, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng - gửi vợ nhân ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8.

Đại úy Võ Thị Tú Hạnh trao quà đến lực lượng bảo vệ dân phố nhân "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8" năm 2021, tại chốt phong tỏa khu vực cách ly y tế đường Bình Thái 4, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Gửi em, người chiến sĩ Công an Nhân dân, người vợ, người mẹ của các con!

Em à, cả đêm anh không sao ngủ được! Sau những ngày nắng nóng, Đà Nẵng được đón cơn mưa nhẹ giữa dịch Covid-19 nhưng dường như không đủ để làm phai đi ý chí, tinh thần chống dịch của thành phố chúng ta. Em biết không, vợ chồng mình thật may mắn, hạnh phúc vì được cùng đồng đội căng mình chung tay với chính quyền thành phố chống dịch để đem lại sự bình an cho quê hương.

Anh tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, Đà Nẵng nhất định sẽ chiến thắng. Những hy sinh cá nhân của mỗi chiến sĩ trong đó có em và anh, nào có nghĩa lý gì, phải không em?

Một nửa của anh tuyệt vời lắm! Anh nhớ có lần bị mẹ trách: "Vợ con tính tình thẳng thắng, cương trực nhưng yếu đuối lắm! Con phải dành thời gian lo cho vợ, sao cứ vắng nhà miết vậy con?".

Vợ yêu à!

Thời gian qua, anh vắng nhà nhiều, anh đã hứa sẽ bù đắp và dành thời gian nhiều cho vợ, cho con nhưng đâu được. Em nhớ không bé Khánh Ngọc, lúc mới sinh được chưa tròn 3 tháng thì anh phải đi công tác, những hôm nghỉ phép, tranh thủ về thăm gia đình mà con không nhận ra ba. Anh ôm con mà lòng quặn đau, rồi chưa kịp để con quen mùi của ba thì anh lại đi.

Đại úy Đồng Đắc Anh - Phó Ban tham mưu, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Ảnh: Chị Võ Thị Tú Hạnh cung cấp).

Giờ đây, mặc dù anh được công tác trong thành phố nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, anh cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ nên tiếp tục vắng nhà. Em vừa là hậu phương lớn của anh, vừa là tiền tuyến lớn khi sát cánh bên đồng đội trực đêm ngày, đôi vai em thật nặng gánh biết bao!

Hôm rồi em báo tin, vợ chồng mình chuẩn bị chào đón thành viên mới. Chao ôi, tâm trạng anh thật sự rối bời, rất nhiều cung bậc cảm xúc, niềm vui, hạnh phúc xen lẫn sự lo lắng. Em ăn uống như thế nào? Em có ngủ được ngon giấc không? Em có hay nghén không? Em ốm đau thường xuyên, liệu có tự chăm sóc cho mình hay cứ mỗi khi làm việc xong là lại nằm mệt, bỏ bê, không chịu ăn uống? Biết bao câu hỏi hiện hữu trong tâm trí anh sau mỗi ca trực. Anh chỉ ước dịch bệnh chóng qua, bình yên sớm trở về với thành phố mình, đất nước mình. Khi đó, anh muốn được chở em và các con đi dạo đường Bạch Đằng thơ mộng, ngắm sông Hàn vào ban đêm và đón gió biển mỗi bình minh.

Em, người chiến sĩ Công an Nhân dân và là mẹ của các con anh!

Anh biết em mạnh mẽ lắm, cố gắng lên nhé! Anh và em, hai người lính mang hai màu áo nhưng cùng chung chí hướng. Chúng mình hãy luôn vững tin để sát cánh cùng đồng đội, cùng lực lượng tuyến đầu đánh trận này, nhất định thắng lợi sẽ thuộc về thành phố như chúng ta đã từng làm được. Hãy cố gắng lên em! Anh tin rồi mọi thứ sẽ ổn!

Anh đã kể em nghe nhiều câu chuyện từ cuốn "Nhật ký mãi mãi tuổi 20" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, trong đó có câu hỏi "Hạnh phúc là gì?". Sau này anh sẽ kể tiếp cho em và con nghe những câu chuyện về cuốn sách ấy, chúng ta phải trân quý những giá trị thế hệ đi trước để lại, biết hy sinh nhỏ cho những hạnh phúc lớn và bền vững. Còn với anh, hạnh phúc lúc này là gì ư? Là thành phố chiến thắng dịch bệnh để gia đình mình được cùng nhau ngắm bình minh mỗi sáng.

Vợ à, nếu con mình sinh ra là con trai, vợ chồng mình sẽ đặt tên con là Quyết Thắng, con gái sẽ đặt là Khánh Minh em nhé. Anh tin đó sẽ là kỷ niệm không thể quên của chúng ta trong cuộc chiến với đại dịch, với niềm tin chắc thắng, tương lai tươi sáng của thành phố biển Đà Nẵng tình người!

Người lính biên phòng gửi em, người chiến sĩ Công an nhân dân!

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng: Không có hoa tươi, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng gửi thư chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng. Trong thư, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ, kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân năm nay, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng phải xa người thân, gia đình, bám chốt kiểm soát, căng mình tuần tra để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm người dân ở nhà bình an, chấp hành mệnh lệnh dừng tất cả các hoạt động không cần thiết trong 7 ngày. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, hình ảnh, việc làm đó không gì khác là bản lĩnh, tinh thần hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, ông tin rằng nhân dân càng hiểu, trân trọng và ghi nhận tất cả! Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh: "Ngày truyền thống năm nay đúng vào thời điểm trận chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bước vào giai đoạn cao điểm nhất - Công an thành phố Đà Nẵng không tổ chức lễ, không có hoa tươi, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực ý nghĩa. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn dân, toàn quân cùng tinh thần không ngại hy sinh gian khổ, chúng ta nhất định sớm chiến thắng đại dịch Covid-19, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới". Chia sẻ với những mất mát, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên bày tỏ: "Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí "chân cứng đá mềm", trái tim nhiệt huyết, kiên trì, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, xác định lý tưởng bảo vệ nhân dân cũng chính là bảo vệ người thân, gia đình và bản thân mình". Cuối thư, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chúc các cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, vững vàng ý chí, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công Bính