Trung tá công an nói một câu, trùm bán lẻ ma túy nghiện 36 năm bật khóc

Dân trí "Quá nửa đời nghiện ngập, ngẫm lại anh được cái gì? Ba người vợ của anh cũng bỏ mà đi, các con xa lánh, làng xóm dù không nói ra nhưng thử hỏi có ai tôn trọng anh, yêu thương anh thật lòng?".

Vi Văn Minh cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy ra. Gần 40 năm "làm bạn với ma túy", lời tâm sự như rút ruột rút gan của vị Trung tá cảnh sát khiến gã bừng tỉnh...

Ông trùm "đại lý" bán lẻ ma túy Vi Văn Minh có thâm niên 36 năm nghiện ma túy.

Chìa cho tôi xem vết thương trên bắp tay đang lên da non, Trung tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cười: "Vây bắt đối tượng ma túy được "tặng" đấy. May xét nghiệm HIV không sao cả".

Đối tượng "tặng" vết sẹo kia cho Trung tá Hà Huy Đức là Vi Văn Minh (SN 1962, trú xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An) - trùm bán lẻ ma túy và đối tượng nghiện nặng.

Hai lần đột kích sào huyệt của ông trùm bán lẻ ma túy

Tháng 5-6/2021, Công an huyện Con Cuông liên tiếp triệt phát nhiều ổ nhóm ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán. Đi sâu vào từng chuyên án, các trinh sát nhận thấy số ma túy trên đều được lấy từ sào huyệt của Vi Văn Minh. "Phải xóa sổ tụ điểm ma túy này để cắt đứt nguồn cung ma túy cho các ổ nhóm trên địa bàn", lãnh đạo Công an huyện Con Cuông giao nhiệm vụ.

Sau nhiều ngày điều tra, trinh sát, nắm các quy luật hoạt động, sinh hoạt của ông trùm Vi Văn Minh, ban chuyên án quyết định phá án. Khoảng 20h một ngày giữa tháng 6, các trinh sát áp sát căn nhà 3 tầng của Minh tại xã Yên Na, Tương Dương và bật tường vào nhà. "Đánh hơi" được sự nguy hiểm, Minh và đàn em đã kịp nhảy xuống đường hầm bí mật tẩu thoát ra con suối sau nhà.

Ông trùm Vi Văn Minh cùng đàn em chạy thẳng vào rừng, lập lán ở hơn nửa tháng. Khi thấy tình hình có vẻ êm, cả nhóm liền kéo nhau về căn nhà khác của Minh ở trong bản thuộc xã Yên Tĩnh, cách nơi ở cũ khoảng 20 cây số. Từ bên ngoài vào khu vực Minh ở chỉ có con đường độc đạo, bất kể người lạ nào đi vào đều nằm trong tầm mắt của ông trùm và đàn em.

Số vũ khí ban chuyên án thu giữ tại sào huyệt của ông trùm Vi Văn Minh.

"Sau lần bị bắt hụt, Minh rất cảnh giác, tuyên bố không bán ma túy cho bất kỳ ai ở Con Cuông nữa. Ông ta còn đánh tiếng qua nhiều người nếu công an Con Cuông đặt chân lên đến đây sẽ được tặng vài viên kẹo đồng", Trung tá Hà Huy Đức kể.

Sự ngạo mạn và thách thức của Minh không khiến các đồng chí công an chùn bước mà càng củng cố thêm quyết tâm phải bóc gỡ sào huyệt bán lẻ ma túy này. Các phương án tác chiến được lên chi tiết kỹ càng, bởi ai cũng hiểu Vi Văn Minh không "dọa suông" mà gần 40 năm "dính" vào ma túy, hắn thừa có sự manh động và liều lĩnh.

Ngày 15/6, Ban chuyên án ngược rừng, tiến thẳng vào sào huyệt của Minh ở xã Yên Tĩnh. Lúc này Minh đang nghỉ trưa trong phòng, chỉ có đàn em và một số tên nghiện đang phê ma túy canh gác. Nhanh như cắt, các thành viên ban chuyên án bật tường ập vào. Đàn em của Minh bất chấp nguy hiểm, bỏ chạy tán loạn, lăn xuống bờ suối cao hàng chục mét.

Một trinh sát lao vào khống chế nhưng bị Minh "tha" ra phía bờ suối hòng nhảy xuống như đàn em. Trung tá Đức lao theo, hỗ trợ đồng đội. Cánh tay phải như gọng kìm, kẹp chặt cổ đối tượng bỗng thấy đau nhói. Nén đau, Trung tá Đức và đồng đội khống chế, quật ngã Minh xuống đất, ghì chặt. Khi Minh đã ngoan ngoãn tra tay vào còng, Trung tá Hà Huy Đức mới phát hiện một vết cắn sâu ở cánh tay trái, máu chảy đầm đìa.

Nước mắt ông trùm

Tại trụ sở công an, sau khi xử lý vết thương, Trung tá Đức bước vào phòng hỏi cung đối tượng. Minh vẫn giữ thái độ lầm lỳ, nhất quyết không chịu khai báo. Cơn đói thuốc vật vã khiến gã khổ sở. Trung tá Đức quyết định đánh đòn tâm lý.

"Tôi biết anh nhiều hơn anh tưởng và thấy tiếc cho cuộc đời của anh. Được ăn học tử tế, đã từng là cán bộ thương nghiệp nhưng rồi nhìn lại anh có những gì. Anh nghiện ngập, buôn bán ma túy, được đàn em tung hô, anh tưởng mình oai lắm sao?

Ngoài bọn đàn em nghiện ngập ra, anh nhìn lại xem quanh mình còn có ai? Ba người vợ của anh cũng bỏ mà đi, các con xa lánh, làng xóm dù không nói ra nhưng thử hỏi có ai tôn trọng anh, yêu thương anh thật lòng?

Chúng tôi bắt anh, chính là trao cho anh cơ hội được làm lại cuộc đời. Với tội lỗi của mình, anh sẽ phải trả giá bằng bản án của pháp luật nhưng chấp hành án xong anh có cơ hội được hoàn lương, trở thành người lương thiện. Dù có một người ông, người cha quá khứ không lấy gì vẻ vang nhưng con anh, cháu anh cũng có thể ngẩng mặt với đời khi anh có thể sống một cách đàng hoàng, tử tế.

Hay anh định sống tiếp trong sự xa lánh, khinh bỉ của người đời, để con cháu phải mang tiếng có người ông, người cha buôn ma túy rồi chết vì nghiện ngập trong nhục nhã?", Trung tá Đức nói.

Trong quá trình bị vây bắt, Vi Văn Minh chống cự quyết liệt và cắn vào tay Trung tá Hà Huy Đức.

Vi Văn Minh ngồi bất động, đầu gục xuống cổ, hai giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt. "Cán bộ nói đúng, gần 40 năm "dính" đến ma túy, vợ con, làng xóm xa lánh, người ta sợ máu liều của tôi hơn là nể... Bây giờ tôi xin khai, nếu thành khẩn sẽ được khoan hồng phải không cán bộ?".

Trung tá Hà Huy Đức tâm sự: "Đến thời điểm này, Vi Văn Minh đã cắt được cơn nghiện và rất hợp tác trong việc khai báo hành vi phạm tội của mình. Minh hứa với tôi nếu còn có cơ hội trở về, gã sẽ cố gắng đoạn tuyệt với ma túy. Với một ông trùm bán lẻ, nghiện ngập gần 40 năm, lời hứa đó không dễ thực hiện nhưng tôi nghĩ khi được trao niềm tin, người ta sẽ có nhiều quyết tâm hơn để quay đầu...".

Hoàng Lam