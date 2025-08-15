Bộ Tư lệnh Lăng được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 15/8, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (29/8/1975-29/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết trải qua 56 năm giữ gìn thi hài Bác, 50 năm quản lý vận hành công trình Lăng và đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt được giao phó.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành, phát triển của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị phát huy truyền thống, cần nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, bảo đảm thận trọng, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng, đẩy mạnh đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ,...

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần tập trung cao nhất công tác chuẩn bị và phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.