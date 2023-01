Bộ trưởng Tô Lâm: "Xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự có ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí khác.

"Xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí đã phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ các cơ quan báo chí, thông tấn của ngành công an nói chung, cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hoạt động tuyên truyền nói riêng, trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Bộ trưởng Tô Lâm thông tin sơ bộ kết quả, thành tích của lực lượng CAND trong năm 2022 (Ảnh: Bộ Công an).

Thông tin về những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong năm qua, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự; phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. An ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế… tiếp tục được giữ vững.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tiêu cực như vụ án liên quan đến FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Việt Á, Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm... đảm bảo đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần "xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Toàn cảnh buổi gặp mặt sáng 16/1 (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Dự án Cơ sở dữ liệu về dân cư là dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, đổi mới cách thức quản lý xã hội, quản trị xã hội từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại.

"Bộ Công an đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực, bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, lực lượng công an xã chính quy đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; đồng thời phấn đấu trong thời gian tới từng xã không có tội phạm, không có ma túy...

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trung bình mỗi ngày lực lượng CAND cũng triển khai các biện pháp cứu giúp 5-7 trường hợp như: Hai bố con bị rơi xuống giếng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; giải cứu cháu bé bị kẹt giữa hai nhà dân tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; cứu nhiều người trong các vụ cháy…

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, trực tiếp là các phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành, phối hợp tuyên truyền để lực lượng CAND triển khai hiệu quả các mặt công tác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới.

Mong muốn mối quan hệ giữa lực lượng CAND và báo chí ngày càng bền chặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân chúc mừng những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; ông Minh thay mặt các cơ quan báo chí chân thành cảm ơn Bộ Công an đã thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt báo chí, họp báo để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Bộ Công an).

Ông Minh nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý báo chí, thông tấn, báo chí với Bộ Công an và các đơn vị trong Bộ Công an rất tốt đẹp; mong muốn trong thời gian tới, lực lượng CAND sẽ tiếp tục chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí để mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, ông Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Bộ trưởng Tô Lâm, các lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND bước sang năm mới mạnh khỏe, an vui và đạt được nhiều thành công, tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.