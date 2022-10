Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân

Chiều 30/9 tại Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) đã chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng CAND.

Tham dự cuộc gặp mặt có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí...

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Quỳnh Vinh).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Báo cáo do Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trình bày cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài CAND nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân, thời gian qua, Cục Truyền thông CAND đã phối hợp tuyên truyền có hiệu quả với các cơ quan báo chí ngoài CAND. Đặc biệt là 12 cơ quan báo chí, trong đó nhiều cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, có lượng khán, thính giả, độc giả lớn gồm: Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội; Báo Lao động; Báo Tiền Phong; Báo Thanh niên; Báo Tuổi trẻ; Báo điện tử Dân trí; Báo điện tử Vnexpress; Báo điện tử Vietnamnet.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Quỳnh Vinh).

Với chức năng được giao, Cục Truyền thông CAND đã chủ động kết nối giữa các cơ quan báo chí ngoài CAND với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm cung cấp kịp thời tài liệu xây dựng tác phẩm báo chí và tổ chức nhiều buổi giao lưu trực tuyến làm sáng tỏ các vấn đề nóng được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm, tạo sự tương tác, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và xã hội.

"Có thể nói, công tác hợp tác truyền thông trong thời gian qua đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải thông tin và lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về lực lượng CAND tới các tầng lớp nhân dân. Thông qua hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng về lực lượng CAND", Thiếu tướng Trần Thanh Phong khẳng định và trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, hợp tác tích cực, có hiệu quả với Cục Truyền thông CAND thời gian qua.

Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Quỳnh Vinh).

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan công tác tuyên truyền để tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng tham dự cuộc gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến báo chí, mỗi năm có nhiều kỳ Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp gặp gỡ anh em báo chí, và sự phối hợp giữa Bộ Công an nói chung, Cục Truyền thông CAND nói riêng với các cơ quan báo chí ngày càng thắt chặt.

Ông Lê Quốc Minh thừa nhận, có hiện tượng cơ quan báo chí thường tập trung vào những vi phạm, sai trái trong xã hội và của lực lượng công an, nhiều phóng viên, nhà báo chạy theo vấn đề "nóng", phản ánh tiêu cực..., tuy nhiên chỉ là thiểu số. "Ai cũng tò mò những câu chuyện giật gân, tuy nhiên không chỉ báo chí Cách mạng Việt Nam mà báo chí thế giới cũng đang có xu hướng cân bằng. Chúng tôi đang hướng về xu thế báo chí xây dựng. Có những việc cần trao đổi kịp thời để làm sao mình đưa tin một cách xác đáng, tránh ảnh hưởng một số cá nhân, vì thời buổi này "thông tin chậm một tý thì tin thất thiệt đã tận đẩu tận đâu", ông Minh nêu rõ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí cố gắng dành thời lượng, dung lượng lớn cho lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chuyển tải thông tin mang tính thời sự, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí đi theo hướng xây dựng, nhìn vấn đề tiêu cực với tinh thần làm cho xã hội tốt hơn. Hoan nghênh những ý tưởng, sáng kiến của các cơ quan báo chí và Cục Truyền thông CAND tại cuộc gặp mặt, ông Minh mong muốn sự phối hợp tiếp tục được mở rộng, ngày càng thiết thực hơn và có chiến lược lâu dài...

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, thông tin là loại tài nguyên, "vũ khí" đặc biệt, mà hoạt động của lực lượng CAND sản xuất ra khối lượng tài nguyên lớn. Tuy nhiên, Cục Truyền thông CAND không thể khai thác hết, do đó mong tất cả các cơ quan báo chí cùng phối hợp khai thác hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, đảm bảo ANTT cho sự phát triển của xã hội.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Quỳnh Vinh).

Báo chí được tạo điều kiện, kết nối trực tiếp các đơn vị thuộc Bộ Công an

Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết, báo chí và lực lượng Công an đã có sự đồng hành, gắn kết với nhau trong nhiều năm qua. Từ năm 2021 có sự đổi mới đặc biệt, tổ chức bài bản, xuyên suốt, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí mà Cục Truyền thông CAND là đầu mối kết nối các đơn vị của Bộ Công an với các cơ quan báo chí. "Có thể nói, báo chí được tạo điều kiện nhiều hơn, trực tiếp phối hợp với các đơn vị của Bộ", ông Tuấn Anh nhấn mạnh và chia sẻ sự phối hợp của Báo điện tử Dân trí với các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Quỳnh Vinh).

Đánh giá sự phối hợp trong 2 năm vừa qua bước đầu thể hiện sự ưu việt, hiệu quả rõ rệt, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí mong muốn Cục Truyền thông CAND phát huy hơn nữa cách làm này, mong nhận thêm nhiều hơn nữa sự chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, chia sẻ, trao đổi từ những đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an các địa phương

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an nói chung, Cục Truyền thông CAND nói riêng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên Đặng Thị Phương Thảo khẳng định, Báo Thanh niên luôn xác định trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó công tác bảo đảm ANTT là trọng tâm, đồng thời đây cũng là lĩnh vực mà bạn đọc quan tâm.

"Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cử những phóng viên có kinh nghiệm, có đạo đức, bản lĩnh, xông pha đảm nhiệm lĩnh vực này", nữ Phó Tổng Biên tập chia sẻ, đồng thời kiến nghị Cục Truyền thông CAND tiếp tục duy trì cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức tập huấn cung cấp thông tin, các chuyến đi thực tế tại cơ sở; thiết lập kênh giải đáp pháp luật cho bạn đọc...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh... cùng đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ đã phát biểu về kết quả phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thời gian tới, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND và những vụ án mà dư luận quan tâm.