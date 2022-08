Bộ trưởng Công an thăm gia đình 3 cảnh sát hy sinh

Chiều 2/8, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đã đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy (Công an TP Hà Nội) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ở số 231 phố Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đại tướng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy. (Ảnh: Quốc Chính).

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ, xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ của 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tướng Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát vô cùng to lớn này.

Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn cán bộ TP Hà Nội thăm hỏi gia đình nhà chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc tại khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Quốc Chính).

Bày tỏ niềm tiếc thương, biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ, bảo vệ an toàn cho nhân dân Thủ đô, tiếp thu ý kiến của Bộ Trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu UBND các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, Công an thành phố, các sở, ban, ngành tham mưu UBND TP Hà Nội thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình chiến sĩ.

Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, thành phố sẽ nỗ lực hỗ trợ gia đình của các cán bộ, chiến sĩ. Đại diện thân nhân gia đình các chiến sĩ hy sinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã chia sẻ kịp thời với những đau thương, mất mát.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 1/8 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận đến hiện trường.

Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, 3 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy là các anh Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn, đưa được 8 người ra ngoài an toàn.

Khi các cán bộ, chiến sĩ quay trở lại hiện trường, lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, làm đứt đường vòi chữa cháy; trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người làm 3 cán bộ, chiến sĩ nói trên hy sinh.