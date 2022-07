Bộ trưởng Công an gửi thư khen cảnh sát cứu 4 người trong đám cháy

Nội dung Thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo, khoảng gần 1h ngày 18/7, xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, đồng thời xin chi viện 2 xe chữa cháy của Công an quận Ba Đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi đến nơi, đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng 1, đồng thời, phát hiện có 4 người mắc kẹt trong nhà, đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà và đang hoảng loạn, kêu cứu; các tầng của ngôi nhà có nhiều khói, khí độc, nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài sẽ nguy cơ dẫn đến tử vong.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân cõng nạn nhân mắc kẹt trên tầng thượng của ngôi nhà ra bên ngoài. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình huống trên, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hoàng Trung Kiên, là tổng chỉ huy tại hiện trường, đã nhanh chóng chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai phương án, nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng phân luồng giao thông ngăn không cho người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Nhận mệnh lệnh, ngay lập tức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Trần Quốc Oai cùng 4 cán bộ chiến sĩ (Nguyễn Viết Quân, Lê Minh Khôi, Phùng Nam Anh, Phạm Minh Đức) thiết lập, triển khai đội hình tổ chức cứu chữa, nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng 1; phối hợp lực lượng PCCC Công an quận Ba Đình nhanh chóng, khẩn trương di chuyển lên các tầng tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa toàn bộ người bị nạn thoát khỏi đám cháy an toàn, không để xảy ra thương vong.

Đến 1h5' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra thiệt hại về người và cháy lan sang các khu vực xung quanh, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm công tác CNCH.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi Công an Thành phố Hà Nội, các cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH tại số nhà 378 Phúc Tân vào ngày 18/7/2022; các đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu kịp thời 4 nạn nhân, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với Nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam", trong thư của Bộ trưởng Tô Lâm viết.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH theo đúng quy định và làm tốt công tác tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân.

Công an các tỉnh, thành phố chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp PCCC và CNCH bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.