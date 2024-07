Bộ trưởng Công an đề nghị các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí

Chiều 15/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên Báo Nhân dân, giai đoạn 2018-2023.

Qua 5 năm phối hợp, kết quả cho thấy việc thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giữa Bộ Công an và Báo Nhân dân đảm bảo sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả.

Ngoài ra, các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của đất nước; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; các vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm và các lễ kỷ niệm, nhất là những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an cũng được 2 đơn vị phối hợp tuyên truyền hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hải Nam).

Tuy nhiên, quá trình phối hợp, Bộ Công an cũng nhận thấy một số tồn tại, hạn chế. Trong đó Bộ Công an cho rằng cơ chế người phát ngôn của công an một số đơn vị, địa phương vẫn cần tiếp tục hoàn thiện thêm.

"Báo chí cần sự nhanh nhạy, đúng, kịp thời trong cung cấp thông tin, nhất là những vụ việc dư luận quan tâm trong khi nguồn tin chính thống qua người có trách nhiệm phát ngôn nhiều lúc bị chậm, hoặc chưa được đáp ứng "vì lý do đang trong giai đoạn điều tra" hoặc chờ chỉ đạo của cấp trên", Bộ Công an cho biết.

Bộ Công an cũng nhận thấy bản thân một số phóng viên còn ngại tiếp cận lĩnh vực công an vì khó, nhạy cảm, không cẩn thận dễ sai sót; do đó chưa có nhiều sản phẩm phối hợp tốt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

"Tôi đề nghị các đơn vị chức năng trong CAND triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể đã được ký kết; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí thâm nhập, tìm hiểu thực tế cuộc sống, công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Các đơn vị chức năng trong Công an nhân dân cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND...

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin về các hoạt động của lực lượng CAND trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự, tránh sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước ta", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.