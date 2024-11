Bổ sung hạng mục cho đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

Tuyến cao tốc đi qua địa bàn các huyện Bình Tân, Long Hồ, thị xã Bình Minh, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) và huyện Châu Thành (Đồng Tháp).

Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ĐTM, tuyến cao tốc đã hoàn thành, đang khai thác nhưng vẫn có hạng mục cần bổ sung gồm: Nút giao Võ Văn Kiệt đấu nối với cao tốc từ km2+721-km3+432 và 9,7km đường gom dọc tuyến cao tốc quy mô đường giao thông nông thôn, bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3,5m (7,3km qua địa phận Đồng Tháp và 2,4km qua địa phận tỉnh Vĩnh Long).

Ngoài ra, dự án cần hoàn thiện các hạng mục của hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trung tâm quản lý, điều hành giao thông.

Dự án sẽ chiếm dụng đất thêm khoảng 14,2ha, chủ yếu đi qua các cánh đồng trồng lúa và hoa màu.

Báo cáo ĐTM khẳng định việc bổ sung các hạng mục trên không chỉ nhằm phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc, mở ra không gian phát triển mới mà còn đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân địa phương.

Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ GTVT có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2020, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng; có chiều dài khoảng 23km qua địa phận 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Cuối năm 2023 dự án hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến chính; hoàn thành các hạng mục phụ trợ ngày 30/6.

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, quá trình triển khai dự án chịu tác động của một số nguyên nhân như kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp gia tăng; giá nguyên, nhiên, vật liệu trong khu vực tăng; cần bổ sung một số hạng mục để phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện kết nối dân sinh dọc tuyến đường.

Do đó, Bộ GTVT cho rằng tổng kinh phí cần bổ sung gần 999 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 được nâng lên thành hơn 5.800 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn ngân sách trung ương được phân giao cho Bộ GTVT trong giai đoạn 2021-2025.