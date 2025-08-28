Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo những nơi sắp có mưa rất to

Chiều 28/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất.

“Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung bộ đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng”, ông Hiệp nêu rõ.

Theo dự báo từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố ở Hà Nội những ngày qua (Ảnh: Hải Long).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão. Đồng thời theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn. Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Địa phương chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở...