Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ về lý lịch tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Việc chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp, làm việc với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để hướng dẫn, giới thiệu về hệ thống phần mềm, nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Nhiệm vụ về lý lịch tư pháp sẽ do Bộ Công an thực hiện, quản lý từ ngày 1/3.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ký biên bản bàn giao (Ảnh: Thế Kha).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định việc quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công về lý lịch tư pháp cần đảm bảo thống nhất.

Lý lịch tư pháp tích hợp thông tin án tích của cá nhân bị kết án từ các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có lượng lớn thông tin về thi hành án hình sự do Bộ Công an quản lý.

"Việc Bộ Công an quản lý lĩnh vực này sẽ giúp thống nhất đầu mối, đơn giản hóa và giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội", ông Tịnh nói.

Thực tế vừa qua, theo ông Tịnh, việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID đã thành công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Do thời gian chuyển giao gấp rút nên theo ông Tịnh, không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới. Do đó, ông đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) hoàn thành bàn giao, đảm bảo cấp phiếu lý lịch tư pháp không bị gián đoạn.

"Bộ Công an quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và con người, để lĩnh vực này ngày càng thực hiện tốt hơn. Việc bàn giao ở địa phương giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh cũng cần thực hiện đồng bộ để phục vụ người dân ở cơ sở tốt nhất, không bị gián đoạn, gây khó khăn cho người dân", ông Tịnh mong muốn.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng buổi lễ ký bàn giao hôm nay mới chỉ về mặt nguyên tắc theo quy định và "còn rất nhiều nội dung phải làm".

Ông Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan giữa hai bộ hoàn tất công việc bàn giao với mục tiêu không để gián đoạn, chậm trễ.

"Không được để xảy ra bất kỳ một sự cố nào từ ngày 1/3. Phải làm sao để tiến tới cấp phiếu lý lịch tư pháp toàn trình trên mạng điện tử 100%. Tôi mong muốn bất kỳ người dân nào, dù ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo đều có thể thực hiện dịch vụ công này qua điện thoại. Tất nhiên chưa thể làm việc này ngay lập tức", Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm sạch dữ liệu, tích hợp để tiến tới đưa dịch vụ lý lịch tư pháp toàn trình 100% thực hiện trên mạng internet.

Người dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID (Ảnh: Nguyễn Hải).

Giá trị của phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu này gồm 2 loại: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 (Ảnh minh họa: BTP).

Sau gần 15 năm thi hành, Luật Lý lịch tư pháp 2009 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2010) đã tạo cơ sở pháp lý có hiệu lực cao để triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích, tạo điều kiện cho những người đã từng bị kết án tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ Tư pháp đánh giá, nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của phiếu lý lịch tư pháp ngày càng được nâng lên. Qua đó, phiếu lý lịch tư pháp trở thành công cụ pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc chứng minh nhân thân tư pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, dân sự.

Lý lịch tư pháp cũng phát huy vai trò là công cụ quan trọng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhân sự, quản lý xã hội.

Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức, với thủ tục ngày càng được cải cách, đơn giản và thuận tiện hơn với hơn 8 triệu phiếu đã được cấp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.