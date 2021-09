Bộ Công an nói về hệ thống camera đọc mã QR trong 3 giây tại chốt kiểm dịch

Dân trí Trong ngày 7/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đã phối hợp với Công an TPHCM lắp đặt 100 camera đọc mã QR tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Sử dụng camera đọc mã QR tại chốt kiểm dịch.

Ngày 7/9, C06 đã phối hợp với Công an TPHCM lắp đặt 100 camera đọc mã QR tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, Công an TPHCM đã thí điểm lắp đặt camera đọc mã QR tại địa bàn Quận 1 và Quận 3, mang lại nhiều hiệu quả.

Liên quan đến nội dung trên, tối 7/9, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an).

- Việc lắp đặt camera tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để thực hiện quét mã QR thay thế cho điện thoại thông minh của cán bộ trực chốt đã mang lại những lợi ích như thế nào, thưa ông?

- Việc lắp đặt camera có ưu điểm so với sử dụng điện thoại thông minh, như: Hạn chế tiếp xúc gần với công dân, tránh hiện tượng lây nhiễm cộng đồng; Sử dụng quét QR code thông qua webcam cải thiện tốc độ quét so với quét qua camera của điện thoại và camera có sẵn trên máy tính laptop;

Ngoài ra, tại các chốt cán bộ sử dụng máy tính/laptop kết nối với camera cho phép thao tác dễ dàng, thân thiện hơn. Camera có dây nối kéo dài, đặt cố định giữ được khoảng cách, tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm;

Hệ thống camera được hỗ trợ đọc mã QR hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng của C06 (Bộ Công an) tại webiste: kiemdich.dancuquocgia.gov.vn, nên không cần cấu hình, cài đặt phức tạp.

Thời gian quét mã QR của camera chỉ mất từ 2-5 giây, sau đó hệ thống của C06 (Bộ Công an) sẽ tự động kiểm tra lại thông tin, giấy tờ của công dân.

Nói tóm lại, sử dụng camera để đọc mã QR sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Nhanh chóng; hạn chế tiếp xúc; kịp thời xác định nhân thân người lưu thông; ngăn chặn kịp thời F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội.

Người dân khi qua các chốt chỉ cần đưa mã QR trước camera, cán bộ tại chốt kiểm tra qua máy tính và nếu đủ điều kiện sẽ cho qua chốt.

- Trước đó TPHCM đã thí điểm 2 điểm lắp đặt camera để đọc mã QR code tại các chốt kiểm dịch, vậy thí điểm đã mang lại kết quả như thế nào, thưa ông?

- Kết quả thí điểm tại TPHCM ghi nhận kết quả bước đầu từ 23/8-6/9, như sau: Phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường, đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách báo hủy giấy đi đường 20 trường hợp.

- Ông có thể cho biết, kế hoạch lắp đặt 100 camera tại các chốt kiểm dịch Covid-19 ở TPHCM?

- Thực hiện ý chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc khẩn trương triển khai mô hình trên, ngày 7/9, C06 đã phối hợp với công an TPHCM để triển khai cài đặt và tập huấn sử dụng cho 22 đơn vị của Công an TPHCM. Trong ngày 7/9, Công an TPHCM đã lắp đặt được 100 camera tại các chốt kiểm soát Covid-19.

- Cách thức tổ chức hoạt động của những camera này như thế nào trong việc quét mã QR, thưa ông?

- Chúng tôi bố trí dây kết nối giữa camera với máy tính có độ dài đảm bảo giãn cách giữa người khai báo y tế với cán bộ kiểm soát tại chốt. Khoảng cách giữa camera với người khai báo y tế khi xuất trình QR code tối đa 30 cm.

Tùy từng điều kiện tại chốt, cán bộ tại chốt có thể linh hoạt bố trí camera cho phù hợp. Chú ý camera phải đặt tại vị trí ngay ngắn, cố định tránh tình trạng rơi vỡ ảnh hưởng quá trình sử dụng.

Ngoài việc các camera được sử dụng để quét mã QR, người dân còn có thể đưa tài liệu, giấy tờ lên trước camera để cán bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu.

- Giải pháp nào để kiểm soát chặt chẽ mã QR cũng như không bỏ lọt trường hợp qua chốt, thưa ông?

- Ứng dụng phần mềm VNEID với giao diện tiện lợi hơn cho người dân. Tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển, giúp xử lý nhanh chóng cho người dân, tránh ùn tắc tại chốt.

