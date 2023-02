Bộ Công an khen thưởng lực lượng cứu thành công phượt thủ dưới vực sâu

Ngày 6/2, Công an Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Tổ công tác ứng cứu kịp thời phượt thủ rơi xuống vực bên đèo Hải Vân nhận bằng khen của Bộ Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho một tập thể và 8 cá nhân của Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Liên Chiểu) về thành tích xuất sắc trong tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công nam thanh niên bị nạn tại bãi Sủng Cỏ (đèo Hải Vân) vào rạng sáng 29/1.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 28/1, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo anh B.L.X.H. (trú TPHCM) bị rơi xuống vực sâu bên đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) khi đi phượt một mình.

Quá trình cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn vì địa hình phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm rất cao, những chiến sĩ cứu hộ đã lập tức triển khai lực lượng tìm kiếm xuyên đêm.

Lực lượng cứu nạn vất vả tiếp cận nạn nhân (Ảnh: S.X).

3h sáng 29/1, lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển. 7h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân về cầu cảng sông Hàn. Ngày 30/1, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã khen thưởng các đơn vị tham gia cứu nạn cứu hộ.