Bộ Công an khai mạc triển lãm về lực lượng An ninh nhân dân

Ngày 11/7, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, khai mạc Triển lãm "Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca".

Đây là một trong rất nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (11/7/1946-11/7/2023).

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Bộ Công an).

Với mục đích giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, từ đó phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của CAND, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, Bộ Công an đã phát động tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND.

Trong gần 3 tháng triển khai, toàn lực lượng CAND có 126/126 công an đơn vị, địa phương tham gia, tổng số bài dự thi là 500 bài.

Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành họp thảo luận và thống nhất đề xuất các bài thi chất lượng xuất sắc theo cơ cấu giải của Bộ: 6 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 30 giải Khuyến khích.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Bộ Công an).

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an tổ chức triển lãm "Lực lượng An ninh nhân dân - Sáng mãi bản anh hùng ca".

Triển lãm nhằm mục đích tri ân những cống hiến, đóng góp và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống đối với thế hệ trẻ, tiếp tục kế thừa và tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Với hơn 500 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm gồm 3 chủ đề: Những trang sử vẻ vang; Chủ động, mưu trí, dũng cảm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và Vinh dự, tự hào người chiến sĩ An ninh nhân dân.

Triển lãm diễn ra từ 11-20/7, tại Bảo tàng Công an nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).