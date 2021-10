Bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Dân trí Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định, khả năng cao nhất bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thông tin về diễn biến cơn bão số 7 (tên quốc tế là Lionrock) tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT), diễn ra vào sáng nay (8/10), ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. cho biết: Lúc 7h, cường độ bão số 7 đang ở cấp 8. Trong vòng 6-7 giờ vừa qua, cơn bão này di chuyển khá chậm.

Các dự báo tiếp theo, ông Lâm cho biết, trong 24 giờ đầu, do áp cao cận nhiệt đới suy yếu nên bão chủ yếu di chuyển lên phía Bắc, với tốc độ khoảng 10 km/h và còn tiếp tục mạnh thêm. Tuy nhiên, khi bão di chuyển tới đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão sẽ suy yếu một chút. Nhưng khi bão vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ thì cường độ sẽ mạnh trở lại.

Theo ông Lâm, thời điểm bão vào Vịnh Bắc Bộ khả năng cao sẽ lấn mạnh về phía Tây. Bắt đầu từ đêm 9/10, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc và được tăng cường mạnh hơn vào các ngày 10-11/10.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Chính vì vậy, khi bão vào Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động bởi các yếu tố trên đã ảnh hưởng và làm cho diễn biến cường độ, quỹ đạo, mưa, gió của cơn bão này còn phức tạp" - ông Lâm cho biết.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định, khả năng cao nhất bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, từ ngày 9-11/10, phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 150 mm - 250 mm; còn phía Tây Bắc Bộ lượng mưa sẽ thấp hơn, khoảng 50 mm-150 mm, có nơi trên 150 mm (Hòa Bình, Yên Bái).

Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sẽ xuất hiện mưa lớn từ ngày 10-12/10, với lượng mưa phổ biến từ 150 mm - 350 mm, có nơi trên 350 mm...

Với lượng mưa được dự báo lớn như vậy, ông Lâm đưa ra cảnh báo, lũ trên các sông ở khu vực trên sẽ dâng cao và cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng - Phó trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - cho biết: Hiện nay trên vùng biển bão số 7 hoạt động, cũng như khu vực hướng di chuyển của bão, đã không còn phương tiện tàu thuyền hoạt động.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, hiện vẫn còn 4.557 tàu thuyền hoạt động ở ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ninh - đây là khu vực nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 7 trong 1-2 ngày tới. Ông cho biết, căn cứ vào diễn biến của bão sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị từ Quảng Ninh đến Nghệ An kêu gọi các tàu, thuyền này di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn, kiên quyết sẽ không để các phương tiện này nằm trong vùng nguy hiểm.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị từ Quảng Ninh đến Nghệ An tổ chức bắn pháo hiệu tại các điểm theo qui định của Chính phủ để cảnh báo cho các phương tiện hoạt động trên biển. Qua nắm thông tin dự báo thời tiết từ Quảng Ninh đến Nghệ An, hiện nay các khu vực ven biển và Vịnh Bắc Bộ thời tiết vẫn bình thường nên chúng tôi mới kêu gọi cảnh báo cho các phương tiện về diễn biến của bão để có kế hoạch sản xuất cho phù hợp và an toàn, không di chuyển vào hướng đi của bão" - Thượng tá Nguyễn Đình Hưng nói thêm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT đề nghị các cơ quan chuyên môn, các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin về diễn biến cơn bão của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Tiến phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Nguyễn Dương).

Các địa phương phải khẩn trương kiểm đếm, thông tin và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố căn cứ vào hình thực tế để tiến hành cấm biển cho phù hợp.

"Các địa phương cần hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh trú bão an toàn và tạo điều kiện cho các tàu thuyền nơi khác vào tránh bão, có phương án phòng chống dịch Covid-19, tránh lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, các tỉnh cần tiếp tục thực hiện bắn pháo hiệu để cảnh báo cho ngư dân trên biển nắm được về cơn bão số 7" - ông Tiến nhấn mạnh.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản ven bờ, ông Tiến đề nghị các địa phương cần có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão vào và có phương án bảo vệ tài sản cho người dân.

Ảnh hưởng của bão số 7 có thể sẽ gây mưa lớn cho nhiều khu vực, ông Tiến đặc biệt lưu ý các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện phải theo dõi sát mực nước của hồ hiện tại, dự báo lũ đổ về để có phương án vận hành cho an toàn, tránh thiệt hại cho hạ du.

Về các vùng thấp, trũng có nguy cơ ngập lụt, ông Tiến yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát để có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn...

