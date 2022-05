Bộ Công an hợp tác truyền thông với 12 cơ quan báo chí

Chiều 6/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài CAND về hợp tác truyền thông. Được sự ủy quyền của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền giữa cục Truyền thông CAND với 8 cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng Nhân dân, tháng 9/2021, Cục Truyền thông CAND đã đẩy mạnh hợp tác truyền thông đến hết năm 2021 với 8 cơ quan thông tấn, báo chí gồm: Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Báo điện tử Vnexpress; Báo điện tử Vietnamnet; Báo Thanh niên (Báo in và Báo điện tử) và Báo Tuổi trẻ (Báo in và Báo điện tử)..

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Dương).

Từ khi hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại công an các đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, tài liệu tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự về các chiến công, thành tích của lực lượng CAND.

Các đơn vị đã phối hợp, tập trung tuyên truyền những nội dung như: Chiến dịch triển khai 2 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; những đóng góp tích cực của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhất là công tác đấu tranh, xử lý thông tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin tiêu cực, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CAND...

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (giữa) cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí dự buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cuộc vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền về hiệu quả triển khai thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã"; những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng; kết quả tích cực về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;...

Kết quả trên đã góp phần tuyên truyền để khán, thính giả, độc giả, các tầng lớp Nhân dân thấy rõ hơn những khó khăn, vất vả, cống hiến, hy sinh và những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng CAND. Các cơ quan báo chí đã chú trọng tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử về các vấn đề an ninh trật tự, kế hoạch, dự án, chuyên đề lớn của Bộ Công an được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm...

Công tác hợp tác truyền thông trong thời gian qua đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải thông tin và lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về lực lượng CAND. Chỉ trong thời gian ngắn ký kết hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí thân mật, đầm ấm, các đại biểu đã phát biểu trao đổi những thông tin nhằm giúp cho công tác phối hợp, hợp tác truyền thông giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ động viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền những hoạt động, thành tích, hình ảnh, chiến công của các đơn vị; đồng thời thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả, thành tích, những công việc, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền những hoạt động, hình ảnh, chiến công… của lực lượng CAND. Trong năm 2021, ngoài những nội dung tuyên truyền đã ký kết, Đài Tiếng nói Việt Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những đề án, kế hoạch lớn của Bộ Công an như Đề án 06…

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND thông tin: Trong quá trình chuẩn bị buổi gặp mặt, sau khi nghe báo cáo của Cục Truyền thông CAND, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an rất quan tâm, hoan nghênh, ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Trung tướng Mai Văn Hà cũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền.

Được sự ủy quyền và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà đề nghị trong năm 2022, các cơ quan báo chí ngoài CAND cần tập trung tuyên truyền Đề án 06 trong lực lượng CAND; các dự thảo luật mà Bộ Công an đang xây dựng, trình Quốc hội...

Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác với 8 cơ quan báo chí hiện tại, Cục Truyền thông CAND mở rộng ký kết hợp đồng hợp tác truyền thông với 4 cơ quan báo chí ngoài CAND khác gồm: Truyền hình Quốc hội, Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động, Báo Tiền phong (Báo in và Báo điện tử).